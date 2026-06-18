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Laskavé uspávání. Zdravotníci zahánějí strach dětí z operace neobvyklou metodou

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  14:44
Pohádka, hračka nebo voňavé fixy. Zdravotníci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je součástí společnosti Krajská zdravotní, začali využívat takzvanou laskavou anestezii pro děti, aby jim před operací co nejvíce ulevili od strachu a stresu.
Anesteziologové Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny...

Anesteziologové Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem připravují chlapce na operaci. (18. června 2026) | foto: ČTK

Primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM)...
Primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM)...
Anesteziologové Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny...
Anesteziologové Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny...
9 fotografií

V předoperační místnosti mohou děti sledovat pohádky, prohlížet si obrázky nebo si hrát. Herní asistentka s nimi komunikuje a pomáhá jim odvést pozornost od blížící se operace.

Oblíbenou pomůckou jsou voňavé fixy, kterými si děti zdobí dýchací masku. Tu si následně samy přikládají k obličeji, takže uspávání probíhá přirozeněji a bez zbytečného strachu.

„Nechceme, aby děti odcházely z nemocnice s děsivou vzpomínkou na operaci,“ vysvětlil primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Petr Vojtíšek. Podle něj je základem laskavého uspávání především empatický a zkušený personál, který dokáže s dítětem pracovat podle jeho věku i potřeb.

Důležitou součástí je také správně načasovaná příprava před anestezií. Děti tráví co nejvíce času s rodiči a na operační sál odcházejí až těsně před zákrokem. Zdravotníci se snaží, aby celý proces probíhal v klidné atmosféře a dítě se cítilo bezpečně.

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Nemocnice volí dva postupy. V případě magnetické rezonance mohou být rodiče se svými dětmi po celou dobu, dětské pacienty lékaři uspávají před vyšetřením v jejich náručí. Na operačních sálech přítomnost rodičů možná není.

„Tam se to snažíme nahradit laskavostí personálu, vybavením sálů, tak aby děti nebyly ve stresu,“ doplnil primář. Děti si například mohou hrát s prázdnou stříkačkou nebo si zkusit nasadit dýchací masku. „V okamžiku, kdy má dítě úkol, tak se nenudí a nemá čas se bát,“ podotkl lékař.

Anesteziologové Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem připravují chlapce na operaci. (18. června 2026)
Primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Petr Vojtíšek komunikuje s chlapcem a matkou před přípravou na operaci. (18. června 2026)
Primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Petr Vojtíšek. (18. června 2026)
Anesteziologové Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem připravují chlapce na operaci. U sebe má plyšáka. (18. června 2026)
9 fotografií

Laskavé uspávání se odehrává například na operačních sálech dětské chirurgie. „My sem bereme i děti ze školek a škol na exkurzi, aby si prošly celou dětskou část nemocnice, protože se každému může stát, že se poraní nebo bude mít nějakou nemoc,“ sdělil primář oddělení Petr Polák.

Podle něj je velkou výzvou získat důvěru rodičů, protože se poté snáz získá důvěra dětí.

Jedním z pacientů, kterému laskavé uspávání pomohlo, je i tříletý Eliáš, který musel podstoupit operaci kýly. Před zákrokem se smál. Jeho maminka řekla, že i ji hodně uklidnil přístup personálu. „Sestřičky a lékaři mi všechno vysvětlili a všichni byli milí, tak to jsem byla ráda,“ popsala své pocity před zákrokem maminka Nikola.

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