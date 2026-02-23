Světové Ústí. Pacientům se srdečním selháním pomáhá nejmodernější pumpa

Kardiochirurgický tým z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je součástí skupiny Krajská zdravotní, dosáhl významného medicínského milníku. Lékaři zde začali využívat nejnovější generaci mechanické srdeční podpory, za sebou již mají první úspěšnou implantaci. Tento výkon posouvá úroveň kardiovaskulární péče nejen v regionu, ale i v rámci celé republiky a potvrzuje postavení pracoviště mezi technologicky nejvyspělejšími centry svého druhu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ichaela Glücková, FNOL

Nová srdeční pumpa je určena především pacientům s akutním srdečním selháním nebo kardiogenním šokem – tedy stavy, kdy srdce není schopné zajistit dostatečný krevní oběh pro životně důležité orgány. Zařízení funguje jako dočasná mechanická podpora srdeční činnosti. Přečerpává krev z levé srdeční komory do aorty, čímž srdce odlehčuje, umožňuje jeho regeneraci a současně udržuje stabilní krevní oběh.

„Nasazením nového přístroje dokážeme nabídnout pokročilou formu mechanické cirkulační podpory u pacientů v těžkých stavech. Přístroj umožňuje rychlou stabilizaci oběhu a přemosťuje pacienty k dalším léčebným krokům,“ nastínil David Nikitinský, biomedicínský inženýr a perfuziolog – specialista, který během některých operací obsluhuje přístroj, jenž nahrazuje práci srdce a plic.

Vedoucí operatér Jiří Škorpil pak doplnil, že díky systému mohou lékaři pacientům poskytnout čas, který jejich srdce potřebuje ke zotavení. „Tato technologie nám umožňuje stabilizovat nemocné především v kritických perioperačních (v období okolo operace – pozn. red.) stavech,“ uvedl.

Nová srdeční pumpa je navržena pro dlouhodobější hemodynamickou podporu (léčebný postup sloužící k udržení či obnovení dostatečného krevního oběhu, pozn. red.) než starší modely. Zařízení dokáže zajistit průtok až 5,5 litru krve za minutu, což odpovídá objemu, který přečerpá srdeční komora – v klidu je to asi pět litrů krve za minutu.

Novinka navíc obsahuje senzory a software, které lékařům poskytují přesná data o poloze pumpy, tlaku v srdeční komoře i efektivitě čerpání. To umožňuje bezpečnější monitorování pacienta a přesnější řízení léčby.

Implantace tohoto typu pumpy patří mezi technicky náročné výkony, které vyžadují zkušený multidisciplinární tým a precizní chirurgickou techniku. Přístroj se obvykle zavádí minimálně invazivním přístupem přes podklíčkovou tepnu. Při první implantaci systému nicméně lékaři zvolili chirurgický přístup přes vzestupnou aortu, což svědčí o připravenosti týmu na komplexní situace.

„Úspěšná implantace je důkazem vysoké odbornosti celého našeho týmu a také toho, že péče poskytovaná v Masarykově nemocnici odpovídá světovým standardům,“ uvedl Ferdinand Timko, který se na operaci podílel.

Místo amputace nohy život bez omezení. Muži vytiskli unikátní implantát

Prvním pacientem, kterému byla pumpa implantována, byl třiasedmdesátiletý muž se závažným onemocněním koronárních tepen, které přivádějí krev do srdeční svaloviny a vyživují ji. Zařízení mu bylo zavedeno jako podpora selhávajícího srdce před kardiochirurgickým přemostěním těchto tepen.

Technologie, kterou nově využívají v Masarykově nemocnici, je v evropských podmínkách využívána pouze ve vybraných specializovaných centrech. Její dostupnost v Ústí nad Labem tak znamená zásadní rozšíření možností léčby pro pacienty z celého regionu.

„Zavedení systému nám umožňuje poskytovat pacientům s akutním srdečním selháním léčbu, která odpovídá nejmodernějším světovým standardům, a zároveň posiluje roli našeho pracoviště jako centra pro komplexní péči o kriticky nemocné pacienty,“ uvedl přednosta kardiochirurgické kliniky Michal Semrád.

