Novinka v Česku. Ústecká nemocnice má unikátní přístroj pro mimotělní oběh

Autor:
  16:10
Na kardiochirurgické klinice v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem začali využívat nový, unikátní přístroj pro mimotělní oběh krve. Přináší vyšší bezpečnost a přesnější sledování dat při operacích na nebijícím srdci. Pro pacienty se díky němu také mohou zkrátit čekací doby na zákrok. Novinka je první svého druhu v republice.

Perfuziolog Jan Špaček z ústecké Masarykovy nemocnice obsluhuje nový přístroj pro mimotělní oběh krve. | foto: Krajská zdravotní

„Představuje technologický skok,“ uvedla k novému přístroji Miloslava Kučerová, mluvčí společnosti Krajská zdravotní (KZ), pod kterou Masarykova nemocnice spadá.

„Přístroj nejenže během operace supluje činnost srdce a plic, ale zároveň v reálném čase sleduje klíčové parametry krve, jako je hladina kyslíku, hustota červených krvinek nebo teplota, a upozorňuje na jakékoli změny. To umožňuje perfuziologům (specialisté, již řídí přístroj mimotělního oběhu – pozn. red.) rychle reagovat a přizpůsobit terapii přesně pacientovi na míru, což snižuje rizika komplikací, například poškození ledvin,“ popsala Kučerová.

Místo amputace nohy život bez omezení. Muži vytiskli unikátní implantát

Ovládání přístroje pak mluvčí přirovnala ke kokpitu letadla. „Disponuje centrálním displejem s jednoduchým rozhraním a automatickými bezpečnostními kontrolami, které minimalizují chyby,“ nastínila.

Díky designu s chytrým ukládáním kabelů a kompaktní konstrukci navíc zařízení zrychluje přípravu a uvolňuje prostor na operačním sále.

„Operace typu srdeční bypass (vytvoření cévní spojky, kterou je zajišťováno dostatečné krevní zásobení srdečního svalu v případech, kdy je tato funkce z určitého důvodu omezena – pozn. red.) potvrdila, že přístroj nabízí nejen vysoký komfort obsluhy, ale i precizní sledování všech parametrů oběhu, poskytuje přehled o stavu pacienta v reálném čase a umožňuje bezpečnější vedení zákroku a kvalitu operace při mimotělním oběhu,“ sdělil operatér kardiochirurgické kliniky Ferdinand Timko, kterému už novinka „asistovala“ při zákroku.

Očekává se, že klinika díky novému přístroji zvýší počet operací nad 400 ročně. „Starší model umožňoval operace pouze na jednom operačním sále. S novým přístrojem mohou probíhat souběžné zákroky na dvou sálech, což znamená kratší čekací doby pro pacienty a vyšší kapacitu pro složité srdeční operace,“ přiblížila Kučerová.

