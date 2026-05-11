Vyhlídka vypadala v pořádku, říká provozovatelka tábora. Ale byla jen pro čtyři lidi

Miroslava Strnadová
  15:19
Okresní soud v Děčíně dnes pokračoval v projednávání okolností zřícení vyhlídkové plošiny v Markvarticích na Děčínsku z léta 2023, na níž zrovna stáli účastníci nedalekého tábora. Provozovatelce tábora se věž zdála v pořádku. Podle řemeslníka, který vyhlídku postavil, byla konstrukce dimenzovaná pro maximálně čtyři lidi. Během pádu se však zranilo osm dětí.
Okresní soud v Děčíně dnes pokračoval v projednávání události ze 3. srpna 2023, kdy se v Markvarticích na Děčínsku zřítila vyhlídková plošina s dětmi.

Okresní soud v Děčíně dnes pokračoval v projednávání události ze 3. srpna 2023, kdy se v Markvarticích na Děčínsku zřítila vyhlídková plošina s dětmi. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Vyhlídková plošina s dětmi se v Markvarticích na Děčínsku zřítila 3. srpna 2023. Obžaloba viní šest lidí a jednu právnickou osobu, spolek Triangl Markvartice, kteří nechali věž postavit, z obecného ohrožení z nedbalosti.

Podle provozovatelky dětského tábora, jehož účastníci se na vyhlídce zranili, vypadala konstrukce bezpečně, žádné cedule o maximálním počtu lidí si nevšimla.

„K vyhlídce jsme vyrazili s tím, že u ní přespíme. Skupinu tvořilo patnáct dětí a čtyři další lidé jako doprovod. Dorazili jsme v podvečer a chtěli jsme si udělat společnou fotku, stejně jako v minulých letech. V momentě, kdy byly děti nahoře a já stála na žebříku, se podesta zřítila,“ popsala před soudem dramatický okamžik.

Podle jejího vyjádření nevykazovala dřevěná konstrukce před nehodou žádné vnější známky poškození.

„Věž vypadala vizuálně v pořádku, byla natřená a bylo vidět, že se o ni někdo stará. Vůbec mě nenapadlo, že by mohla být nebezpečná. Až po pádu jsem si všimla, že uchycení dřevěné podesty bylo ztrouchnivělé,“ vypověděla s tím, že děti byly na plošině ukázněné a nikdo na ní neskákal.

Důležitým bodem obhajoby i obžaloby je přítomnost provozního řádu. Žena uvedla, že žádné upozornění na maximální počet uživatelů přímo na konstrukci neviděla. O tom, že provozní řád včetně informace o počtu lidí na vyhlídce byla vyvěšena v nedalekém dřevěném přístřešku, se dozvěděla až následně od vyšetřujících policistů.

U soudu vypovídal také řemeslník, který věž postavil. Uvedl, že konstrukce ze smrkového dřeva byla dimenzovaná pro maximálně čtyři lidi.

„Vyhlídku jsem postavil podle požadavků spolku. Následné kontroly jsem neprováděl, spolek to po mně nepožadoval,“ sdělil. Podle jeho výpovědi v minulosti přímo na konstrukci cedulka s počtem lidí byla.

Dřevěná konstrukce ve tvaru jehlanu stála na vrchu Vysoký les. Vyhlídková plošina se nacházela ve výšce téměř čtyř metrů. Během pádu se zranilo osm dětí.

V případě prokázání viny obžalovaným hrozí až osm let vězení, spolku zákaz činnosti. Další soudní jednání proběhne 8. června.

Vyhlídka vypadala v pořádku, říká provozovatelka tábora. Ale byla jen pro čtyři lidi

