Obvinění jako správci a provozovatelé vyhlídkové věže na vrchu nazývaném Triangl podle obžaloby neurčili konkrétního člověka odpovědného za technický stav věže a neprováděli údržbu, také neohlásili neprodleně stavebnímu úřadu závady na stavbě.
Kvůli absenci řádných technických kontrol věže se 3. srpna 2023 kolem 20:15 utrhly shnilé vodorovné nosné prvky konstrukce zvýšené podlahy vyhlídkové věže, která se zřítila k zemi ve chvíli, kdy na ní byl přesně nezjištěný počet lidí. Plošina byla ve výšce 3,6 metru nad zemí.
4. srpna 2023
Mezi výčtem zranění, která děti utrpěly při pádu, jsou zlomeniny hrudní a bederní páteře, zhmoždění obličeje, mnohočetné zlomeniny, otřes mozku a další.
Podle obžaloby způsobili obvinění obecné nebezpečí tím, že porušili důležitou povinnost vyplývající ze zákona a způsobili tím těžkou újmu na zdraví. Vyhlídka už na místě nestojí. Nedlouho po jejím zřícení nechal spolek Triangl její zbytky ztrhnout.
3. srpna 2023