Na lanech ústeckého mostu se kroutí jen kryt, uklidňují odborníci

Zatímco někteří na sociálních sítích spekulovali, zda nejde o fotomontáž, jiní se obávali, že má dominanta krajské metropole technické problémy.

Což by v době, kdy se blíží zásadní oprava a uzavírka sousedního Benešova mostu, která má začít ve druhé půli příštího roku, znamenalo velký problém.

MF DNES oslovila odborníky i autora mostu s dotazem, jak na tom stavba je. O poškození ocelových lan se podle nich nejedná.

„Jde jen o zvlnění plastové ochrany lana, ke kterému došlo už po dostavbě mostu a časem se opticky ještě zvýraznilo. Nejspíš tomu napomohlo i velké teplo. Jak je známo, každý materiál se při vyšších teplotách roztahuje,“ řekl architekt Roman Koucký, který most navrhoval.

Souhlasí s ním i Miloslava Pošvářová, soudní znalkyně pro ocelové konstrukce a mosty, protikorozní ochranu a povlaky betonu.

„Nejedná se o havarijní stav, lana jsou volná už od výstavby a jejich plastové obaly se zkroutily hned po ní. Most se totiž jen tváří, že je na nich zavěšený. Ve skutečnosti je konstrukce samonosná,“ vysvětluje Pošvářová.

Plastové obaly jsou součástí trojnásobné antikorozní ochrany, a proto prý na lanech musí být. „I když já osobně jsem z nich nikdy radost neměl,“ podotkl Koucký.

Vlastník mostu, kterým je město Ústí nad Labem, prý o deformaci ví minimálně od roku 2014, kdy proběhla dosud poslední tzv. hlavní prohlídka stavby.

„Podle ní se jedná o nerovnosti krycích obalových plastových trubek, bez vlivu na funkčnost závěsů,“ uklidňuje veřejnost i mluvčí magistrátu Romana Macová s tím, že další hlavní prohlídka mostu je naplánována na příští rok.

Mariánský most však zcela není bez problémů

To však neznamená, že most je zcela bez problémů. Prochází i běžnými prohlídkami. Jedna se koná právě v těchto dnech, skončit má ještě během tohoto měsíce a týká se mimo jiné koroze, kterou bude nutné začít co nejrychleji řešit.

„Most se nachází v klasifikační skupině III – dobrý. Současně na něm probíhá korozní průzkum pro provedení nové protikorozní ochrany. To je plánováno v několika etapách se zahájením v letošním roce,“ uvedla Macová. Náklady se odhadují na deset milionů korun.

Podle odborníků je však tato částka zcela nedostatečná, protože koroze mostu je mnohem rozsáhlejší, než se může zdát.

„Už v roce 2010, kdy jsem na mostě dělala kontrolu v rámci záruční prohlídky, byla odhadovaná částka na opravu protikorozní ochrany kolem šedesáti milionů. Pokud s tím město dosud nic neudělalo, bude ta částka významně vyšší,“ míní Pošvářová.

Na pylonu mostu je výrazné korozní poškození

Podle ní není pylon mostu v dobré kondici, je na něm výrazné korozní poškození, a to hlavně u montážních svárů. Pokud se s opravou nezačne co nejdříve, může prý mít město velký problém.

„Je několik hodin po dvanácté, rozsah poškození je velký. Nehrozí sice, že pylon spadne, ale jak po něm rez stéká, tak už nebude potřeba opravit jen sváry, ale celý pylon,“ upozorňuje Pošvářová.

A to bude podle jejího názoru stát velké peníze, protože se to z vnitřní strany nedá vyřešit jinak než lešením a vyloučením dopravy.

„Tvar pylonu je takový, že když se na něj zavěsíte, visíte mimo a nedosáhnete na něj. Jakékoli zařízení, které by se tam udělalo, by muselo být na vodicích drahách a to by bylo ještě nákladnější než lešení,“ dodává Pošvářová.

Podle ní je hlavní chyba na straně města, které před lety nereklamovalo antikorozní ochranu. „Tím si způsobilo, že náklady na opravu budou daleko vyšší,“ dodává odbornice na mostní konstrukce.