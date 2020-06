Spor o stamiliony za Mariánský most v Ústí neskončil, ve hře je dohoda

Na krajský soud se obrátilo město poté, co loni v květnu ústecký okresní soud rozhodl, že má firmě Hutní montáže vícepráce zaplatit, byť zároveň firmou požadovanou částku 178 milionů, k níž naběhly ještě úroky 1,1 miliardy za 21 let trvající spor, snížil na 78 milionů. Tím se snížily i úroky, a to na 308 milionů.

Město však ani s touto sumou nesouhlasí, hájí se, že firma s ním práce navíc neprobrala a postup nebyl odsouhlasen.

Podle právního zástupce firmy Hutní montáže Jiřího Císaře by právě požadované svědectví mohlo potvrdit, že město o nutných změnách, a tím i o vyšší ceně, vědělo.

Na začátku úterního jednání ale situace vypadala tak, že by se obě strany mohly dohodnout. Císař soud informoval, že primátor Petr Nedvědický (ANO) s Hutními montážemi 2. června jednal o možném mimosoudním vyrovnání a jejich představy jsou prý už o něco blíž.

Nicméně i když firma žádá ve třech ročních splátkách „už jen“ 300 milionů (loni navrhla 537 milionů), město může přistoupit nejvýše na 100 milionů.

K dohodě každopádně zatím nedošlo, protože další postup musí schválit zastupitelé a ti budou jednat až příští čtvrtek. A protože jejich stanovisko není jasné, právník města Lubomír Bejdl dohodu potvrdit nemohl.

„Myslím si, že je vhodnější tento spor vyřešit smírnou cestou, ale musí být vůle z obou stran,“ poznamenal soudce Vladimír Beran.

Stavební firma změnila projekt a použila víc materiálu

Spor vzešel z toho, že Hutní montáže měly Mariánský most dostavět a zprovoznit do konce roku 1997, ale stalo se tak až v červenci 1998. V pylonu se totiž objevily trhliny a voda podemlela podpěry mostní konstrukce.

Firma proto změnila projekt a na stavbu použila víc materiálu. Město ale odmítlo vícepráce proplatit s tím, že tato odchylka od smlouvy s ním nebyla projednána.

Původně mělo za most zaplatit 350 milionů. Nakonec si ale muselo vzít úvěr a i s úroky za celý projekt zaplatilo tři čtvrtě miliardy. Most se otevřel pro dopravu na konci července 1998 po pěti letech výstavby.

I kdyby však nyní došlo k dohodě či rychlému ukončení soudu, v kauze jsou otevřené ještě jiné spory o další milionové pohledávky za placení úroků i platbu z prodlení.