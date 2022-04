Ústí žaluje ministerstvo kvůli těžbě v lomu, resort o ní ale nerozhodoval

„Lom požádal ministerstvo životního prostředí o možnost povolení budoucí těžby a ministerstvo to schválilo. I když nad lomem jde o pozemky města, které ani nebylo přizváno jako účastník řízení,“ sdělil primátor Petr Nedvědický (ANO).

„Rozhodnutí ministerstva jsme napadli, bohužel ministr nám nedal za pravdu. Proto jsme podali správní žalobu Městskému soudu v Praze na ministerstvo životního prostředí. Město v žádném případě nepodporuje rozšíření lomu ani pokračování těžby. I kdyby to mělo skončit až u Ústavního soudu. Není možné vycházet z judikatury platné ještě za socialismu,“ podotkl primátor.

Tady je ovšem rozpor. Těžbu podle zákona nepovoluje ministerstvo životního prostředí, ale Báňský úřad a účastníkem řízení na ministerstvu je pouze firma spravující lom a Báňský úřad, nikoli město.

Co je však nejpodstatnější - firma Kámen Zbraslav nepožádala o rozšíření těžby, ale o stanovení chráněného ložiskového území (CHLÚ), kde se vlastnictví pozemků neposuzuje. Chráněné ložiskové území slouží výlučně k ochraně míst, která jsou majetkem státu.

„Žádost o stanovení CHLÚ byla podána se všemi náležitostmi, které jí určuje horní zákon. Ministerstvo životního prostředí v řízení oslovilo všechny dotčené orgány, tedy orgán územního plánování a stavební úřad ústeckého magistrátu, který se ovšem z hlediska územního plánování k žádosti vůbec nevyjádřil. Neúčastnil se ani ústního jednání. Magistrát poslal vyjádření z hlediska ochrany životního prostředí, ve kterém popisoval dopady možné budoucí těžby na obyvatele a okolí, ale toto není předmětem řízení o stanovení CHLÚ,“ sdělila mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Podle primátora město bude své pozemky na Mariánské skále bránit, protože by zde v budoucnu měl být sloní výběh. „Výběh na rovině potřebují a současně i lesík, který je součástí zoo. Měla by sem přijít skupina slonů z Francie, jakmile připravíme výběh a zázemí. Investiční odhad je řádově 300 milionů korun. Očekáváme dotační programy, pokud ne, město si na areál pro slony bude muset půjčit,“ sdělil primátor.

Stanovení chráněného ložiskového území podle technického ředitele firmy Kámen Zbraslav Pavla Baťka není nic, co by předpokládalo další těžbu. „V chráněném ložiskovém území je například celá Ostrava. Znamená to jen, že každá stavba, kterou chcete v tom území postavit, musí být posouzena Báňským úřadem. Například výběh pro slony může na Mariánské skále vzniknout už nyní,“ sdělil Batěk.

Firma: Město nám i zoo hází klacky pod nohy

Mariánská skála bezprostředně navazující na centrum je pro rozvoj zoo důležitá. Přitom magistrát řadu pozemků na ní, které nabízela skupina vlastníků, nekoupil. Lom to udělal.

„Byly nabízeny na realitním webu za přijatelnou cenu. Tato plocha je mimo chráněné ložiskové území a je to jediná plocha, kam se může zoo rozšiřovat. Se zoologickou zahradou se nám spolupracuje dobře, máme společné plány a domluvili jsme se, že za symbolický nájem by mohla zoo pozemek využívat. Vše ale skončilo na magistrátu, který nám i zahradě hází klacky pod nohy,“ tvrdí ředitel.

Podle něj lom podle zájmu o kamenivo může těžit dalších 7 až 12 let. „Přestože je lom blízko centru města, magistrát zdejší kamenivo na své zakázky nevyužívá, i když splňuje požadované parametry, raději ho dováží z okolních lomů, což investice prodražuje. Je to podobné tomu, že ač má město své právníky, v žalobě proti ministerstvu životního prostředí si najalo externí,“ divil se Batěk.

Až lom skončí, může se do těchto prostor rozšířit zoo, anebo tu mohou být jiné projekty. „I když jsme těžaři, není nám jedno, zda po nás zůstane ošklivá díra nebo něco zajímavého. Pokud se spojíme se zoo i městem, můžeme z tohoto zajímavého prostoru něco udělat a posunout město výš. Je to příležitost, zde lze vybudovat leccos, ale musí to mít ekonomický smysl. Na magistrátu ale nikdo nekomunikuje,“ dodal Batěk.