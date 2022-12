Bývalý námořník učí v romském ghettu. Vzdát se je chyba, říká. Sám hodně trpěl

Pondělí ráno. Šrumec na chodbách plně odpovídá blížící se osmé hodině. „Teď už jsem mezi lidmi. Pár let nazpátek jsem měl učebnu ve sklepě. Ne za trest, jinde nebylo místo,“ usmívá se Marian Dancso, když vede návštěvu do svého kabinetu v prostředním patře největšího pavilonu janovské základky, která se v uplynulých letech změnila ve školu skoro ryze romskou. Právě on patří mezi pedagogy, kteří se stali svědky oné proměny.

Ptala se mě žačka, kam jít na školu a jaký bude mít život, když je černá. Jestli je vůbec reálné, aby se někde uplatnila. Tak jsem jí řekl: Hele, já jsem taky černý a našel jsem si dobrou práci, tak proč bys nemohla ty? Marian Dancso

„Učit tady je samozřejmě specifické. V mnoha ohledech to člověku může otevřít oči, i když jste sám Romem. Kdysi jsem měl tendence nepřipravené žáky považovat za lajdáky, dneska už vím, že se třeba musí starat o sourozence, v noci nespí kvůli štěnicím nebo mají za sebou další z řady stěhování,“ líčí učitel angličtiny a informačních technologií ve stroze zařízené místnosti, kterou sdílí s kolegou Markem, rodákem ze Skotska. Oba spojuje, že sem původně přišli učit na chvilku.

Dancso si z tragické nehody v předchozím zaměstnání odnesl zdravotní patálie, ze kterých se ne a ne vykurýrovat. Tak si řekl, že období rekonvalescence překlene v jiné práci. Jenže v ní zůstal, i když potíže odezněly. „Dvacet let. Chvilka se trochu protáhla, co?“ podotkne, když se usadí do křesla, aby začal vyprávět.