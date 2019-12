Soud pustil z vězení bývalého učitele, který pykal za obchod s drogami

„Byly splněny zákonné podmínky pro propuštění odsouzeného,“ poznamenal předseda senátu Vlastimil Nedvěd.

„S ohledem na závažnost trestné činnost ale byla stanovena delší zkušební doba a zároveň bude nad odsouzeným stanoven dohled,“ dodal. Zkušební dobu vyměřil na čtyři roky.

Cichý, jenž v průběhu vyšetřování také strávil několik měsíců ve vazbě, v současné době pracuje jako dělník přímo na litoměřickém soudu. Ve věznici si za své chování vysloužil několikrát pochvalu, trestán nebyl nikdy.

Po celou dobu pobytu v káznici udržoval kontakt s rodinou, která mu nyní poskytne zázemí.

Zároveň má zajištěné budoucí zaměstnání. Bude pracovat jako dělník u jedné z trmických stavebních firem. „Možná z něj časem uděláme stavebního mistra,“ vypověděl Martin Bajger, majitel firmy a trmický zastupitel.

S propuštěním Cichého souhlasila i státní zástupkyně.

„Toho, co jsem udělal, lituji. Není dne ani minuty, kdy bych toho nelitoval. Byl to krok vedle, který už se nebude opakovat,“ řekl Cichý senátu před vynesením rozhodnutí. Víc se nevyjadřoval.

Kauza sahá do roku 2014, v jehož závěru Cichý inicioval prodej několika kilogramů marihuany na Slovensko. K obchodu, na kterém se s ním podíleli i jeho dva bratranci Pavel Kišš a Ladislav Cichý, ale nakonec nedošlo. Podle ústeckého krajského soudu byl důvodem spor o kvalitu.

Sám Marcel Cichý v minulosti uvedl, že ustoupil, protože mu celá věc začala být proti srsti. Před krajským soudem, který měl k dispozici odposlechy a SMS zprávy, které si obžalovaní posílali, tehdy zpytoval svědomí.

Případ má zajímavou minulost co do vynesených verdiktů

Do celé záležitosti se prý „namočil“ kvůli špatné finanční situaci. „Blížil se konec roku 2014, Vánoce a já jsem chtěl dětem dopřát maximum. Jednal jsem jako zcela nezkušený a naivní,“ uvedl před lety s tím, že své jednání bere jako selhání.

Případ má zajímavou minulost co do vynesených verdiktů. Cichý si vyslechl čtyři. Poprvé dostal u krajského soudu jen podmínku (dvouletý trest s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let).

Odvolací Vrchní soud v Praze však s argumentací první instance nesouhlasil, rozsudek zrušil a nařídil nové projednání.

Bylo tedy jisté, že Cichý dostane tvrdší trest. Podruhé mu v Ústí uložili sedm a půl roku. Pak se na základě odvolání znovu dostal ke slovu vrchní soud a trest Cichému pro změnu zmírnil na pět let, protože pachatele nepovažoval za organizovanou skupinu a protože k obchodu nedošlo.

Jeden z jeho příbuzných Pavel Kišš dostal v minulosti podmínku, Ladislav Cichý pak desetiletý trest. Prodával totiž na Slovensko také pervitin.

