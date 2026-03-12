Ústí mění stoletý park v centru. Zmizí schovky pro bezdomovce, přibudou hřiště

Autor:
  8:56
V centru Ústí nad Labem začala obnova více než sto let starých Mánesových sadů. Rozsáhlý park mezi ulicemi Moskevská a Klíšská je momentálně obehnaný zelenou sítí a nepřístupný. Lidé se sem mají znovu podívat až na konci roku, kdy by mělo být hotovo. Oddechová zóna dostane zcela novou tvář – kromě zeleně bude také nová síť cest, dětské hřiště či mobiliář.

Revitalizace začala kácením a prořezem dřevin, odstraněním malých staveb a prvků technického vybavení, následně se začne se zemními pracemi.

„Z parku zmizí okružní asfaltový okruh, lanová pyramida a starý mobiliář. Nahradí je nové široké a bezbariérové cesty doplněné o moderní chytré veřejné osvětlení. U severovýchodního vchodu bude vybudováno nové sociální zázemí s veřejnými WC, přístřeškem pro údržbu a pítkem,“ uvedl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.

V centru Ústí nad Labem začala obnova více než sto let starých Mánesových sadů. (březen 2026)
V centru Ústí nad Labem začala obnova více než sto let starých Mánesových sadů. (březen 2026)
V centru Ústí nad Labem začala obnova více než sto let starých Mánesových sadů. (březen 2026)
V centru Ústí nad Labem začala obnova více než sto let starých Mánesových sadů. (březen 2026)
10 fotografií

Centrální část parku nabídne podle Lukiniče prostor pro posezení a navazující dětské hřiště. V západní části vznikne oplocená psí louka pro volné venčení.

„Severní část bude věnována sportu – návštěvníci se mohou těšit na hřiště pro fotbálek a basketbal, cvičební prvky pro workout a také na hřiště určené pro parkour,“ dodal Lukinič.

V celém rozlehlém prostoru se rovněž počítá s novým městským mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové koše a koše na psí exkrementy, a s obnovou zeleně. Staré stromy nahradí nová výsadba a prořezáním už prošla některá hustěji zarostlá zákoutí, která lákají bezdomovce a narkomany. Z veřejného parku by se díky tomu mělo stát bezpečnější místo vhodné pro oddech zejména pro lidi, kteří žijí poblíž.

Náklady jsou vyčísleny na více než 41 milionů korun, s jejich uhrazením pomůže ústecké radnici dotace ve výši 30 milionů korun.

Prokletá díra v centru Ústí. Firma stavět nebude, město zkusí vyhlásit soutěž

„Revitalizace Mánesových sadů přinese nové možnosti pro odpočinek, sport i společenská setkání a vrátí parku jeho významné místo v životě Ústí nad Labem,“ nastínil Lukinič.

Park je ve městě více než sto let. Vznikne tu i pomník malíře Ernsta Gustava Doerella. Narodil se v roce 1832 v saském Freibergu, velká část jeho uměleckého života však byla spjata s Ústím nad Labem. Žil zde od roku 1859 až do své smrti v roce 1877.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dvouleté vážně zraněné dítě zemřelo. Policie případ prověřuje jako vraždu

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte, které následně v nemocnici zemřelo. Policisté zadrželi jednoho člověka. Podle...

Muž obviněný z vraždy dvouletého syna jde do vazby. Žalobce sdělil důvod

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Okresní soud v Lounech poslal do vazby pětadvacetiletého muže, jenž podle vyšetřovatelů tento týden ve vesnici Drahomyšl na Lounsku zavraždil svého dvouletého syna. Za skutek mu hrozí nejvyšší možný...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Zvraty v nemocnici po úmrtí dětí. Porodník Holba se vrátí, skončila hlavní sestra

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Ani čtvrt roku po úmrtí dvou novorozeňat nezná veřejnost příčiny tragického vyústění porodů v Litoměřicích. Jasné nyní je, co bude s porodníkem Petrem Holbou, který od prosince nesmí pracovat. Měl...

Ústí mění stoletý park v centru. Zmizí schovky pro bezdomovce, přibudou hřiště

V centru Ústí nad Labem začala obnova více než sto let starých Mánesových sadů....

V centru Ústí nad Labem začala obnova více než sto let starých Mánesových sadů. Rozsáhlý park mezi ulicemi Moskevská a Klíšská je momentálně obehnaný zelenou sítí a nepřístupný. Lidé se sem mají...

12. března 2026  8:56

Český Jackie Chan oslnil na plese akční scénkou: Snad bude očko při maturitě

Karel Korenc, česká hvězda kung-fu.

Co se na kempu Jackieho Chana naučíš, na maturitním plese jako když najdeš. Dvojnásobný mistr světa v šaolinském kung-fu Karel Korenc si musel šerpu vybojovat přes tři zakuklence. Scénkou jako z...

12. března 2026  8:33

V Terezíně přibližují genocidu. Výstava vede návštěvníky k zásadní otázce

Ve Wieserově domě v Terezíně se otevřela nová stálá expozice Centra studií...

Ve Wieserově domě v Terezíně se otevřela nová stálá expozice Centra studií genocid Terezín. Multimediální projekt nazvaný Zločin beze jména mapuje zásadní zločiny proti lidskosti, které se udály v...

11. března 2026

Úřad nepovolil drogové centrum ve vilové části Ústí, kraj rozhodnutí zrušil

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.

Krajský úřad Ústeckého kraje zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Ústí nad Labem, který nepovolil přeměnu vily ve Staré ulici na centrum pro závislé. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se odvolala...

11. března 2026  11:46

Emmer, fotbalista i barber: stříhání trénoval na sobě, chyby zakrýval čepicí

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Ústecký fotbal v něm získal fotbalistu i barbera. Je libo ostříhat? Na služby záložníka Jakuba Emmera je v šatně pořadník. „Mám nabité dny se strojkem,“ usmívá se zimní posila druholigového klubu ze...

11. března 2026  11:13

Centři do Sparty? Naše role, neskuhrá trenér Litoměřic ani během play off

Potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off první ligy.

Zdravotní nesnáze hokejové Sparty před vrcholem sezony ovlivňují i čtvrtfinálovou prvoligovou bitvu Litoměřic se Vsetínem. Stadion, který je partnerským klubem pražského týmu, před play off přišel o...

11. března 2026  10:10

Odměna pro záchranáře, Hübl a spol. pokračují jako trenéři Pirátů

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Společně pro Piráty zachránili první ligu, společně je budou kormidlovat dál. Trenérský triumvirát ve složení Richard Lobo, Jakub Grof a Viktor Hübl zůstává na střídačce hokejového Chomutova. Klub o...

11. března 2026  8:35

Vzácní brouci i tlející dřevo. Havraní ostrov je teď přírodní rezervací

Na Havraním ostrově roste mnoho starých stromů a nachází se tu i dostatek...

Nenápadný kus země uprostřed proudu Labe nedaleko Lovosic se nově stal přírodní rezervací. O jejím vyhlášení rozhodl Ústecký kraj, který tak rozšířil síť chráněných území. Havraní ostrov získal...

11. března 2026

Léčba Kolouškem. Ústí má blízko k záchraně: Kluci to se mnou nemají lehké

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Dvakrát za sebou se stresovali v baráži, do třetice by ústeckým volejbalistům mohla extraligová sezona končit klidněji. Tým pod novým koučem Jakubem Kolouškem pookřál a kolo před koncem základní...

10. března 2026  19:19

Živel Lajčák dovedl Lovce k poháru, ale skončí. Nevybodnu se na to, tvrdí trenér

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň. Ján...

Poučka, že končit se má na vrcholu, dojde v případě trenéra Jána Lajčáka naplnění. Byť tedy ne z vlastní vůle. Házenkáře Lovosic dotáhl k pohárovému triumfu, ale po sezoně skončí. Vedení klubu o tom...

10. března 2026  18:25

Omámil ji colou a pak měsíce mučil. Soud nařídil proces s tyranem ze Siřemi

Dům, kde měl muž několik měsíců věznit ženu a znásilňovat ji. (19. února 2025)

Případ muže, který podle obžaloby znásilňoval, týral a věznil ženu v domě v Siřemi na Lounsku, začne Krajský soud v Ústí nad Labem projednávat v květnu. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy, uvádí...

10. března 2026  16:23

Jestli troubili? Jsem hluchý. Za střet v protisměru na dálnici má senior podmínku

Devětasedmdesátiletý senior Václav Nezbeda v jednací síni Okresního soudu v...

Nejpřísnější možný podmíněný trest uložil Okresní soud v Lounech devětasedmdesátiletému řidiči, který loni v květnu ujel zhruba kilometr v protisměru na dálnici D7. Podle spisu senior ohrozil...

10. března 2026  15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.