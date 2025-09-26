Malá obec se přístaviště na Labi nakonec asi dočká, nový návrh víc myslí na přírodu

Autor: ,
  11:31
Přístaviště pro malé lodě na Labi v Malých Žernosekách na Litoměřicku možná bude. Ředitelství vodních cest upraví projekt. S původním nesouhlasili ekologičtí aktivisté, kteří poukazovali na přítomnost chráněných druhů. Ministerstvo životního prostředí na tomto základě rozhodlo o tom, že se záměr nezrealizuje. Nový návrh má být šetrnější k přírodě.

Takto mělo přístaviště původně vypadat. | foto: Ředitelství vodních cest

Martin Vavřička z Ředitelství vodních cest (ŘVC) řekl, že přístaviště by mohlo začít fungovat před plavební sezonou 2028. Obec záměr podporuje. Investovat bude stát také do stavby dalších přístavních můstků na dolním Labi.

Původní návrh počítal s devadesátimetrovým přístavištěm pro 18 rekreačních plavidel, molem a parkovištěm. „Podle agentury ochrany přírody veřejný zájem ochrany přírody převážil nad rekreační plavbou. Z toho důvodu jsme udělali optimalizaci technického řešení, zmenšili zářez, upravili sklony, doplnili environmentální opatření,“ uvedl Vavřička.

Malé Žernoseky má do dvou let oživit přístav za desítky milionů korun

V příštím roce zpracují odborníci novou projektovou dokumentaci. „Věřím, že s úpravami přes životní prostředí projdeme, protože záměr byl posouzen v rámci hodnocení EIA,“ dodal.

Křižovatka dopravních a turistických cest

Obec stavbu přístaviště podporuje. „Zařadili jsme to do územního plánu, vyřešili pozemky. Malé Žernoseky jsou přirozenou křižovatkou dopravních a turistických cest. Dává nám takový projekt smysl,“ řekl starosta Petr Liška (STAN), podle kterého se nyní našel kompromis mezi investorem a ochranou přírody.

Rekreační plavba má na rozdíl od nákladní podporu veřejnosti, proto podle Lišky je nutné, aby k ní vznikla potřebná infrastruktura, aby bylo možné někde lodě pustit na vodu, doplnit zásoby, palivo, občerstvit se. V obci je k tomu prostor, řekl starosta.

Pokračovat bude ŘVC v investicích do rekreační plavby na Labi. Můstky pro osobní lodní dopravu podobné tomu, jaký je ve čtvrti Vaňov v Ústí nad Labem, postaví na čtyřech místech v Ústeckém kraji. Náklady na stavbu jednoho jsou zhruba 15 milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Mrtvá žena, volejte policii. Uklízející odsouzence vyděsil nález na černé skládce

Černé skládky v Ústí nad Labem obvykle skrývají matrace, starý nábytek nebo vyhozené spotřebiče. Před pár dny ale jedna z nich vyděsila všechny, kdo se podíleli na jejím úklidu. Alternativně...

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Nejdéle vězněný Čech je blízko svobodě. Okresní soud v Mostě dnes vyhověl žádosti o podmínečné propuštění na doživotí odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (nyní přejmenovaného na Navrátila). Žalobkyně...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Zítko dostal tři roky vězení. Lhal o očkování proti koronaviru, vysvětlil soud

Chomutovský soud ve čtvrtek potrestal třemi lety vězení aktivistu Pavla Zítka za šíření poplašné zprávy. Obžalovaný popíral ve videích účinky očkování proti koronaviru, tvrdil, že vakcína způsobuje...

Malá obec se přístaviště na Labi nakonec asi dočká, nový návrh víc myslí na přírodu

Přístaviště pro malé lodě na Labi v Malých Žernosekách na Litoměřicku možná bude. Ředitelství vodních cest upraví projekt. S původním nesouhlasili ekologičtí aktivisté, kteří poukazovali na...

26. září 2025  11:31

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

26. září 2025

Chceme jednobarevnou vládu. Pro lidi je to šance na stabilitu, říká lídryně ANO

Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka Bíliny a jednička kandidátky ANO v Ústeckém kraji, chce po sněmovních volbách vidět jednobarevnou vládu, aby její hnutí mohlo řídit republiku bez koaličních...

26. září 2025  6:50

Dvojka Ústí popichuje Grigara: Chová se jak patnáctiletý, naučil mě karty a víno

Přezdívají mu Něma, ale němý není, naopak pusu nezavře. Je ho plná kabina a ve středu bylo i hřiště; v poháru proti Zlínu chytal brankář ústeckých fotbalistů David Němec jako ďas, jen díky němu...

25. září 2025  17:35

Superdávka je výrazný úspěch vlády, říká krajský lídr SPOLU Kučera. Omezil by Airbnb

Podle poslance Michala Kučery, lídra SPOLU v Ústeckém kraji, vláda premiéra Fialy zvládla svou práci. Zvlášť s ohledem na fakt, že převzala zemi „po Babišově rozhazování a Havlíčkově neřešení...

25. září 2025  16:43

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější...

25. září 2025

Měli jsme dost omezený prostor, říká k trase pekelného závodu v Ústí organizátor

Desítky kolabujících běžců, spousta práce pro záchranáře. Ústecký půlmaraton se stal jedním z nejnáročnějších závodů sezony. Běžel se nezvykle za tropického počasí, závodníci se navíc museli vydat...

25. září 2025  12:02

EET pro všechny nejpozději v roce 2027, avizuje krajská lídryně ANO Schillerová

Že by si po sněmovních volbách pláclo ANO s ODS, nevylučují jen občanští demokraté, ale z opačného břehu i jihomoravská lídryně Babišova hnutí Alena Schillerová. V Brně přitom obě uskupení...

25. září 2025  11:28

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco děje. Město jako první v regionu investuje do moderní technologie, která dokáže ve veřejném prostoru...

25. září 2025  7:04

Otec ubližoval kojencům, jedno z dětí zemřelo. Odsedí si 11,5 roku

Odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil ve středu trest vězení na 11,5 roku muži z Děčína, jenž podle obžaloby způsobil těžká zranění svým dvěma dětem v kojeneckém věku. Jedno z dětí zemřelo, druhé se...

24. září 2025  17:12

V Ústí našel obří skládku mamutích kostí. Do smíchu mi nebylo, líčí archeolog

Premium

Petr Lissek vedl záchranný archeologický výzkum při stavbě Justičního paláce v Ústí nad Labem. S kolegy učinil mimořádný, evropsky významný nález. Našli skládku kostí se zbytky 19 mamutů z období...

24. září 2025

Douděra se Douděry nedočkal. Dělal jsem elektriku a pak šel na Slavii, líčil

Douděra versus Douděra, díl druhý? Pohárové pokračování se nekonalo, v úterním zápase MOL Cupu mezi fotbalisty Brozan a Slavie český reprezentant v dresu mistra chyběl. A tak po trávníku kmital jen...

24. září 2025  13:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.