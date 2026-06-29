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Zadlužená makléřka tajila vydělané peníze, posílala je otci. Hrozí jí pět let

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  13:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  David Neff, MAFRA

Kriminalisté z Litoměřic obvinili ženu, že se dlouhodobým zatajováním příjmů vyhýbala exekučnímu řízení. Podle policistů nejméně od ledna 2015 do června 2016 zatajila majetek a peníze v hodnotě přes milion korun, čímž zmařila nebo podstatně ztížila uspokojení věřitelů. V případě prokázání viny jí hrozí až pět let vězení.

Žena podle vyšetřovatelů už v roce 2012 zařídila pro svého otce zaměstnání u realitní společnosti na pozici obchodního zástupce.

„Ve skutečnosti vykonávala činnost realitní makléřky sama. Příjmy z této činnosti si podle vyšetřovatelů nechávala zasílat na bankovní účet svého otce, který jí následně peníze předával,“ uvedl policejní mluvčí David Novák.

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Tímto způsobem se žena vyhýbala exekuci vedené proti ní.

Svých závazků a pohledávek vymáhaných prostřednictvím exekutorského úřadu si přitom podle policie musela být vědoma. Výše pohledávek přesahovala tři miliony korun.

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