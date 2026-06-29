Žena podle vyšetřovatelů už v roce 2012 zařídila pro svého otce zaměstnání u realitní společnosti na pozici obchodního zástupce.
„Ve skutečnosti vykonávala činnost realitní makléřky sama. Příjmy z této činnosti si podle vyšetřovatelů nechávala zasílat na bankovní účet svého otce, který jí následně peníze předával,“ uvedl policejní mluvčí David Novák.
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Tímto způsobem se žena vyhýbala exekuci vedené proti ní.
Svých závazků a pohledávek vymáhaných prostřednictvím exekutorského úřadu si přitom podle policie musela být vědoma. Výše pohledávek přesahovala tři miliony korun.