Byty i chaty mizí, ceny rostou. Na severu Čech není kde brát, tvrdí makléři

„To je neskutečné, nikdo to nepředpokládal a nikdo z nás to nechápe. Největší tržby v historii jsme měli letos v září, kdy vzrostly o třetinu,“ říká Radek Molík z mostecké realitní kanceláře Molík reality. Důvodem obrovských prodejů jsou výhodné úrokové sazby hypoték. Zatímco loni byly kolem tří procent, nyní jsou o procento nižší a řada bank jde ještě níž.

„Národní banka vylepšila podmínky pro hypotéky a to má největší vliv. Podle toho se prodává nebo ne. Nyní je díky hypotékám výhodná doba na nákup, i když ceny jsou nahoře. Nejen v Děčíně poptávka po bytech převyšuje nabídku. Skoro už není co prodávat. Nabídka je strašně malá, u řady nabídek už jsou ceny až za hranicí. Budeme mít skoro prázdný krám,“ uvádí Petr Zdobinský, majitel děčínské kanceláře SKZ Real.

Vyšplhaly se ceny všech realit od pozemků přes domy až po udržované zahrady, nejvíce ovšem v případě chalup a bytů. „Letos se prodalo prakticky vše, co v nabídce bylo několik let. Už ani nemám moc co prodávat. Zatímco loni jsem měla touto dobou v nabídce 30 nemovitostí, letos jich je 10. Byty jsme nyní kvůli epidemii prodávali v elektronických aukcích. Když je hodně zájemců, cena kvalitního bytu nebo domu se může velmi vyšplhat,“ přiblížila litoměřická makléřka MΜ reality Dana Gončarovová.

Růst cen začal již na jaře, kdy řada lidí dovolenou nechtěla nebo nemohla trávit v kempech nebo hotelích. Chtěli na chaty a chalupy a do „svého“. „Ty dnes v Mostě a okolí prostě nejsou. Když máte zajímavou realitu, prodáte ji ještě ten samý den. Letos jsme prodali během týdne i chaty, které jsme v nabídce měli čtyři roky,“ přiblížil makléř Molík.

Dřív za 350 tisíc, teď za 600

U bytů je situace nyní podobná a v nabídce realitky nemají stovky jako dřív. Zatímco dnes hezký byt 2+1 ve staré zástavbě v centru Mostu lze koupit za 800 tisíc korun, v Lounech ten samý stojí 1,6 milionu. A v Litoměřicích jeho cena může vyšplhat i na milionů pět.

„Byt, který jsem před dvěma lety v Mostě prodával za 350 tisíc, je nyní za 600 tisíc, a to je ještě velmi dobrá cena. Metr čtvereční stavebního pozemku jsme nyní prodali za 2 999 korun. Ještě loni se prodával za 1 200 korun,“ sdělil Molík.

Výše uvedené ale platí hlavně o vyhledávaných lokalitách. Byt v osobním vlastnictví 1+1 v ústeckém Mojžíři, který je považován za ghetto, se pořád nabízí za 170 tisíc, v litvínovském Janově lze sehnat byt 3+1 i za 30 tisíc a 3+1 v problematických částech Krupky za 130 tisíc.

Podle realitních kanceláří stále více kupců do nemovitostí ukládá peníze. Polovinu bytů kupují Severočeši na bydlení, tu druhou pak zájemci z Prahy, Středočeši, lidé z Pardubicka i Plzně zejména jako investici.

Útěk na sever Čech

Ovšem i obyvatelé Prahy na sever Čech často utíkají, protože nedosáhnou na tamní vysoké ceny nemovitostí. Protože jejich ceny velmi rychle rostou, pro řadu lidí se staly nedostupné, protože banky sice výhodně půjčují, ale také mají své odhady cen nemovitostí většinou hodně vysoko. Kdo nemá finance, aby tento rozdíl k prodejní ceně zaplatil ze svého, většinou na hypotéku nedosáhne.

„Tak to je. Nejžádanější jsou tak levnější neupravované byty 2+1 i 3+1,“ sdělila Gončarovová. Dobrou investicí může být i stará garáž, prodávají se i za 280 tisíc. „Na to se někteří lidé specializují a pronajímají je. Je to bezstarostnější investice než bydlení,“ říká Zdobinský.

Zda a jak ceny nemovitostí porostou i příští rok, nechtějí makléři odhadovat. „Myslím si, že ceny snad už nemohou jít více nahoru. Ovšem ani letošní zvýšení nikdo nepředpokládal. Ani banky, ani realitní kanceláře. Všichni odhadovali, že ceny nemovitostí půjdou dolů,“ sdělila Gončarovová.

„Nemovitosti se budou prodávat stále, i ve třicátých letech minulého století během hospodářské krize tomu tak bylo. Lidé, kteří peníze mají, kupují nemovitosti jako investici. Jsou to nejbezpečněji uložené peníze. Když je máte uložené v bance, tam nedostanete nic,“ poznamenal Molík.