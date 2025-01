O hořácích jsem věděl. Snad bylo vše povolené, říká majitel domu v Mostě

Jak dlouho byla restaurace v provozu?

Zhruba patnáct let.

Byly v minulosti s provozem restaurace nějaké problémy?

Ne, nebyly. A už vůbec ne s jejím provozovatelem. Je to velmi slušný a seriózní člověk. Nikdo, kdo by se o podnik nestaral, který by ho zanedbával. Restaurace fungovala velmi dobře a byla v okolí hodně oblíbená.

Měla terasa všechna potřebná povolení? Stála tady legálně?

To se musíte zeptat toho nájemce a majitele restaurace (stejná osoba, pozn. redakce). To všechno jde bohužel za ním, já jsem majitel budovy, ne restaurace. Takže veškeré kolaudace a povolení má majitel restaurace. Nepídím se po tom, co má a co nemá povolené. Předpokládám, že všechno, co provozuje, má zkolaudované a má na to povolení.

Chtěl po vás někdy písemný souhlas k povolení výstavby terasy?

Myslím si, že ne.

Má celý objekt aktuální stavební dokumentaci?

Samozřejmě, že ano. Celý objekt je zkolaudován. Já jsem ho tedy nestavěl, já ho koupil od státu v dražbě. Stavební kolaudace a dokumentace je samozřejmě na stavebním úřadě. Objekt jsem koupil zhruba dva roky před tím, než se otevřela restaurace.

Zajímal jste se jako majitel objektu, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost v restauraci?

Nezlobte se na mě, ale z mé pozice majitele budovy to asi není úplně moje starost. Za to zodpovídá provozovatel restaurace.

Bylo vše v souladu s pravidly požární ochrany?

Já doufám, že bylo vše správně a že vše bylo, jak mělo být.

Věděl jste, že je terasa vytápěna stojícími hořáky? A že je jich tam několik?

Věděl jsem to. Je to běžná věc, která se v restauracích používá v celé republice. V Praze je to na každé terase.

Co bude s objektem dál?

Objekt jako takový zasažen moc není. Statika domu je v pořádku. Nyní probíhá nějaká sanace. Co bude dál, opravdu v tuto chvíli nevím. V jedné části je IT firma, která podle mých prvotních informací nějak funguje, a ta by měla asi fungovat dál. A s tím přízemím restaurace co bude, nevím, to chcete po mne nyní moc. Odklizení provede soukromá firma.

Poškodil požár i další prostory objektu?

Ne. Poškozen je jen prostor restaurace, dál se to nedostalo. Je ohořelá fasáda.

Máte vysvětlení, co se tam stalo?

Já jsem u toho nebyl. Mam domněnku, kterou bych si ale rád nechal pro sebe.

Mluvil jste s majitelem restaurace? Já jsem se o to pokoušela, ale bavit se se mnou nechtěl.

Ano. Myslím si, že ani on neví, co se tam pořádně stalo, nebyl u toho. Psychicky je na tom špatně. Těžce to nese hlavně jeho syn, který tam v té době byl a který se zachránil skokem z okna.