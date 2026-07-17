Musí se starat o les, ale nesmí k němu autem. Majitel doplatil na novou cyklostezku

Bartoníček tvrdí, že les mezi Mlékojedy a Terezínem kupoval v době, kdy k němu a přes něj vedla běžná lesní cesta bez dopravního omezení. O tom, že po cestě povede cyklostezka, podle svých slov předem informován nebyl. Vše se dozvěděl až při realizaci. Zároveň zjistil, že zde bude nově platit zákaz vjezdu motorových vozidel.
Zdeněk Bartoníček tvrdí, že při odjezdu z pozemku zastavila jeho vozidlo policejní hlídka kvůli porušení zákazu vjezdu. Přestupek odmítl uznat a věc následně začala řešit přestupková komise.