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Musí se starat o les, ale nesmí k němu autem. Majitel doplatil na novou cyklostezku

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  12:00

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Cesta vedoucí k pozemku byla podle Zdeňka Bartoníčka dříve bez omezení. Teď po ní vede cyklostezka. (červenec 2026) | foto: Nikola Bartoníčková

Koupil les, stará se o něj, ale autem k němu legálně nedojede. Zdeněk Bartoníček z Litoměřicka doplatil na novou cyklostezku Ohře, která vznikla na přístupové cestě k jeho pozemku. Kvůli zákazu vjezdu teď čelí hrozbě pokuty a s úřady marně bojuje o trvalou výjimku.

Bartoníček tvrdí, že les mezi Mlékojedy a Terezínem kupoval v době, kdy k němu a přes něj vedla běžná lesní cesta bez dopravního omezení. O tom, že po cestě povede cyklostezka, podle svých slov předem informován nebyl. Vše se dozvěděl až při realizaci. Zároveň zjistil, že zde bude nově platit zákaz vjezdu motorových vozidel.

Zdeněk Bartoníček tvrdí, že při odjezdu z pozemku zastavila jeho vozidlo policejní hlídka kvůli porušení zákazu vjezdu. Přestupek odmítl uznat a věc následně začala řešit přestupková komise.

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Cesta vedoucí k pozemku byla podle Zdeňka Bartoníčka dříve bez omezení. Teď po...

Koupil les, stará se o něj, ale autem k němu legálně nedojede. Zdeněk Bartoníček z Litoměřicka doplatil na novou cyklostezku Ohře, která vznikla na přístupové cestě k jeho pozemku. Kvůli zákazu...

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