Podle opozice radnice utrácí za vlastní zázemí v době, kdy město řeší zanedbané budovy, komunikace i místa, kde si občané vyřizují úřední záležitosti.
Nejostřeji se proti rozhodnutí vymezil opoziční zastupitel Radim Bzura (Spolu pro Ústí). „Papalášství v Ústí jen kvete. Daňový poplatník platí, tak proč by si rada města neschválila nový nábytek do zasedačky za 26,5 milionu. Za mě je nábytek do zasedací místnosti to poslední, co Ústí pálí,“ uvedl.
Připomněl stav některých prostor magistrátu, které využívá veřejnost. „Občané čekají na řidičský průkaz na chodbě z osmdesátých let, jako na výslech StB, ale zastupitelé budou mít opět nový nábytek a nové vybavení za 26 milionů. Občané si zaslouží důstojné prostředí, když přijdou na úřad,“ dodal.
|
Prokletá díra v centru Ústí. Firma stavět nebude, město zkusí vyhlásit soutěž
Podle Bzury je rozhodnutí radnice o to méně pochopitelné s ohledem na to, že koalice odmítla podpořit jiné projekty, například zastřešení městských tenisových kurtů.
Stejný názor zastává i senátor a opoziční zastupitel Martin Krsek (PRO! Ústí). Ten je přesvědčený, že město by mělo peníze využít na naléhavější investice. „Doufám, že toto nesmyslné rozhazování ústeckého rozpočtu po podzimních volbách nové vedení magistrátu zastaví a přesměruje peníze na opravdu potřebné projekty. Je to výsměch občanům města,“ napsal na sociálních sítích. Podle něj by přitom stačilo modernizovat pouze projekční techniku, nikoliv celý jednací sál.
Rekonstrukce zahrnuje právě modernizaci audiovizuální techniky a hlasovacího systému a dále stavební úpravy včetně nových podlah, vzduchotechniky, vytápění a dalších prvků. V zasedací místnosti bude také nový nábytek. Součástí zakázky je i instalace zmíněné audiovizuální techniky, její integrace, konfigurace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Právě rozsah prací je jedním z argumentů, kterým vedení města obhajuje vysokou cenu. Magistrát také upozorňuje, že současný jednací sál už technicky neodpovídá dnešním požadavkům.
Podle radního Pavla Tošovského (nestr.) se zde dlouhodobě nedaří udržet komfortní teplotu. V létě se místnost přehřívá, v zimě je naopak problém ji dostatečně vytopit. „Věříme, že zastupitelstvo bude příjemné nejen pro zastupitele, ale i pro další návštěvníky,“ uvedl radní.
Opozice trvá na tom, že problémem není samotná modernizace, nýbrž její cena a načasování. Otázku investice chce proto otevřít na některém z příštích jednání zastupitelstva. Věnovat se chce i skutečnosti, že město „vybíralo“ z jediného uchazeče.
Podle opozičních zastupitelů je zvláštní, že se do veřejné soutěže nepřihlásilo více firem a nešlo tak volit mezi více cenovými nabídkami. Zakázku získala společnost Regast, která má práce dokončit přibližně za sedm měsíců.