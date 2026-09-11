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Ať nejsme stranou zájmu. Most chce přilákat víc turistů, má strategický plán

Miroslava Strnadová
  13:47
Mrakodrap SaS group Tower v centru Mostu. Nepřehlédnutelná dominanta města....

Mrakodrap SaS group Tower v centru Mostu. Nepřehlédnutelná dominanta města. (duben 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Rekultivační jezero Most vzniklo zatopením hnědouhelného lomu Ležáky. (11. září...
Letecký pohled na mostecký autodrom
Sídliště „Stovky“ v Mostě.
Drum and bassový festival Let It Roll u jezera Most. (30. července 2026)
55 fotografií
Radnice v Mostě chce v nadcházejících letech přilákat do města více turistů a zdržet je na více dní. Pomoci s tím má nová strategie rozvoje cestovního ruchu, která stanovuje konkrétní kroky, jak toho docílit. Vzniknout by mohl mimo jiné také destinační manažer, jenž by záměr rozvíjel.

„Most zatím stojí stranou hlavního turistického zájmu. Cílovou vizí je, aby se stalo městem proměny, pohybu a zážitků,“ uvedl náměstek mosteckého primátora Václav Zahradníček (ProMOST).

Podle jeho vyjádření návštěvníci nyní ve městě stráví nejčastěji jeden den a pak odjíždějí jinam. Město by je tu chtělo udržet déle.

Magistrát si proto nechal zpracovat strategický plán, který určuje hlavní směry dalšího rozvoje a má pomoci lépe využít turistický a rekreační potenciál města. Dokument už schválili radní a na jednání 17. září ho projednají zastupitelé.

Mrakodrap SaS group Tower v centru Mostu. Nepřehlédnutelná dominanta města. (duben 2025)
Rekultivační jezero Most vzniklo zatopením hnědouhelného lomu Ležáky. (11. září 2020)
Letecký pohled na mostecký autodrom
Sídliště „Stovky“ v Mostě.
55 fotografií

Z analýzy dat a dotazníkového šetření mezi obyvateli i návštěvníky města podle Zahradníčka vyplynulo, že Most se potýká s řadou omezení. Limitem je zejména nedostačující nabídka ubytování, gastronomie a návazných služeb, stejně jako mezery ve veřejné infrastruktuře a propojení jednotlivých turistických atraktivit.

Strategie proto mimo jiné navrhuje vytvořit pozici destinačního manažera. Ten má rozvíjet partnerství městského informačního centra s místními podnikateli a zlepšit turistický marketing města.

Magistrát chce také propojit informační systémy mezi městem a soukromými aktéry, čímž hodlá zlepšit koordinaci služeb. Nový přístup se má zaměřit na další využití potenciálu jezer Most a Matylda, sportovišť a kulturních či historických míst. „Nabídka se zaměří na celoroční rodinnou relaxaci, zážitkovou turistiku a sport,“ dodal Zahradníček.

Nově by se podle něj Most mohl zařadit také mezi destinace kongresové a eventové turistiky. Dokončuje se totiž rekonstrukce kulturního domu Repre, jehož součástí je i velký sál, a v plánu je rekonstrukce bývalého obchodního domu Prior.

11. září 2021
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Mrakodrap SaS group Tower v centru Mostu. Nepřehlédnutelná dominanta města....

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