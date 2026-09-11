Ať nejsme stranou zájmu. Most chce přilákat víc turistů, má strategický plán

„Most zatím stojí stranou hlavního turistického zájmu. Cílovou vizí je, aby se stalo městem proměny, pohybu a zážitků,“ uvedl náměstek mosteckého primátora Václav Zahradníček (ProMOST).
Podle jeho vyjádření návštěvníci nyní ve městě stráví nejčastěji jeden den a pak odjíždějí jinam. Město by je tu chtělo udržet déle.
Magistrát si proto nechal zpracovat strategický plán, který určuje hlavní směry dalšího rozvoje a má pomoci lépe využít turistický a rekreační potenciál města. Dokument už schválili radní a na jednání 17. září ho projednají zastupitelé.
Z analýzy dat a dotazníkového šetření mezi obyvateli i návštěvníky města podle Zahradníčka vyplynulo, že Most se potýká s řadou omezení. Limitem je zejména nedostačující nabídka ubytování, gastronomie a návazných služeb, stejně jako mezery ve veřejné infrastruktuře a propojení jednotlivých turistických atraktivit.
Strategie proto mimo jiné navrhuje vytvořit pozici destinačního manažera. Ten má rozvíjet partnerství městského informačního centra s místními podnikateli a zlepšit turistický marketing města.
Magistrát chce také propojit informační systémy mezi městem a soukromými aktéry, čímž hodlá zlepšit koordinaci služeb. Nový přístup se má zaměřit na další využití potenciálu jezer Most a Matylda, sportovišť a kulturních či historických míst. „Nabídka se zaměří na celoroční rodinnou relaxaci, zážitkovou turistiku a sport,“ dodal Zahradníček.
Nově by se podle něj Most mohl zařadit také mezi destinace kongresové a eventové turistiky. Dokončuje se totiž rekonstrukce kulturního domu Repre, jehož součástí je i velký sál, a v plánu je rekonstrukce bývalého obchodního domu Prior.
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11. září 2021