Je to nafouknutá bublina, tvrdí vedení Ústí o kauze zazděných hnízd

„Na místě byl soudní znalec s endoskopickou kamerou a výsledek je ten, že z 18 kontrolovaných otvorů v jednom hnízdili vrabci a s mláďaty již odletěli. V dalším byla samička rorýse, která seděla na vejcích a u jednoho hnízda byly dvě vejce a neví se, zda jsou rorýsí, nebo vrabčí. Každého ptáčka je škoda, ale celá kauza byla naprosto neadekvátní,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Právě město, kterému škola patří, si opravu budovy objednalo.

Šlo o to, že na ohrožení hnízdících rorýsů upozornil loni začátkem června ústecký ornitolog Václav Beran. I podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) bylo zazděno 19 hnízd, ve kterých byla vajíčka nebo mláďata, některá uhynulá, protože se ocitla bez potravy.

Tošovský se podle svých slov po kontrole města sešel s Beranem a některé věci si vysvětlili. „Myslím, že byl z výsledků šetření překvapený,“ sdělil Tošovský.

Ornitolog: Město věc bagatelizuje

„Tu zprávu jsem neměl v ruce, viděl jsem ji na stole. Snažil jsem se panu náměstkovi vysvětlit, že zmíněná kontrola byla minimálně 14 dní poté, co se vše řešilo. Podstatné je to, že to bylo hnízdiště a otvory byly přístupné, byla tam hnízda a oni je v hnízdní sezoně znepřístupnili. Pan náměstek to interpretuje svérázně, že to propuklo kvůli dvěma vajíčkům. To je zcestné,“ uvedl Beran, jenž kvůli záležitosti podal i trestní oznámení.

Podle primátora Petra Nedvědického (ANO) je vina ne na straně města, ale i právě ornitologa Berana.

„Cítím to tak, že oznamovatel šel na vycházku a zjistil, že v okolí se slétají ptáci a identifikoval je jako rorýse. V ten den firma dělala zateplení školy. Pak stačilo v tom momentě zavolat stavebnímu dozoru a dělníci by v práci určitě nepokračovali. Zavolat se dalo vedoucí životního prostředí, strážníkům nebo městské polici. Jednat se dalo. Za sebe říkám, že bychom se nedohadovali, zda město ohrozilo životní prostředí. A je třeba si říci, proč se to město dozvědělo až za 48 hodin, já to považuji za účelové,“ dodal Primátor.

Podle Berana by si měl primátor vše ověřit. „Stavebnímu dozoru jsem psal okamžitě, když jsem to v neděli večer zjistil, a jeho zástupce mi ještě ten večer volal a řešili jsme to. V pondělí ráno jsem okamžitě posílal e-mail na odbor životního prostředí na magistrátu a řešil jsem to i s inspekcí. Místo aby město přijalo, že udělalo chybu, tak to celé bagatelizují,“ podotkl Beran.

Případ stále šetří ČIŽP. „V tuto chvíli shromažďujeme a vyhodnocujeme podklady a připravujeme řízení o přestupku,“ popsal včera mluvčí inspekce Jiří Ovečka.

Hnízdění ptáků na budovách se v Česku řeší již 20 let, je nutné před stavbou nechat udělat průzkum. Na to se zaměří i Ústí.

„K průzkumu došlo například při přípravě patrových garáží ve Vinařské ulici a zkoumá se přítomnost netopýrů, ten problém tam je,“ zmínil Tošovský.