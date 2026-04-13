Milion ročně. V Ústí se dohadovali o penězích úředníků, nakonec přijali opatření

„Je vytrženo jedno číslo – výše roční odměny. To ale nevypovídá o celkovém platu,“ hájil se v pondělí na jednání zastupitelstva tajemník ústeckého magistrátu Miloš Studenovský v reakci na kritiku svých mimořádných odměn, které se podle dostupných údajů pohybovaly kolem milionu korun ročně.
Téma o transparentnosti a přiměřenosti odměn se dostalo na jednání zastupitelstva, kde se kvůli tomu dohadovala opozice a vedení města (ANO a SPD). Spolu s penězi pro Studenovského totiž vzbudila pozornost i roční odměna mluvčí města a vedoucí kanceláře primátora Romany Macové, která si přišla k platu na půl milionu korun.
„Ty odměny narostly do takových rozměrů, že vyvolaly negativní emoce vůči našemu městu,“ uvedl zastupitel Dušan Oslej (Pro!Ústí). Zazníval také argument, že podobné částky jsou v porovnání s jinými městy velmi neobvyklé.
Půl milionu k platu. Skandální, kritizuje opozice odměny na magistrátu v Ústí
Na možný dopad odměn uvnitř magistrátu upozornili zastupitelé v souvislosti s motivací zaměstnanců. „Podkopává to důvěru ostatních úředníků a jejich motivaci pracovat,“ dodal Oslej s tím, že výrazné rozdíly v odměňování mohou vytvářet pocit nerovnosti.
Zastupitelka Karolína Žákovská (Pro!Ústí) zdůraznila, že kritika není namířena proti vedoucím pracovníkům obecně. „Nám vůbec nevadí, že jsou odměňováni vedoucí odborů. Nám vadí nepřiměřeně vysoké odměny dvou konkrétních osob – vás a paní Macové,“ uvedla směrem k tajemníkovi. Žákovská zároveň chtěla vědět, kdo všechno se podílí na schvalování odměn.
Tajemník Miloš Studenovský kritiku odmítl a hájil magistrátní systém jako transparentní a kontrolovaný. Uvedl, že rozhodování o odměnách není individuální, ale probíhá za účasti více pracovníků.
Zdůraznil také, že veřejná debata pracuje s neúplnými informacemi a jednotlivá čísla vytrhává z kontextu. Podle něj je nutné hodnotit celkový roční příjem, který se u vedoucích pracovníků magistrátu pohybuje přibližně mezi milionem až 1,2 milionu korun včetně všech složek platu.
Současně upozornil na širší kontext personální politiky úřadu. Podle něj je jedním z klíčových úkolů vedení zajistit stabilní a kvalifikovaný personál, což se bez odpovídajícího finančního ohodnocení neobejde. Magistrát přitom podle něj čelí konkurenci zejména ze strany krajského úřadu, kam zaměstnanci odcházejí za výhodnějšími platovými podmínkami. „Mám tu velkou konkurenci o 200 metrů dál,“ poznamenal k tomu Studenovský s ohledem na vzdálenost krajského úřadu od magistrátu.
Na konkrétní proces schvalování odměny pro vedoucí kanceláře primátora Romanu Macovou se následně dotazoval senátor a zastupitel Martin Krsek (Pro!Ústí), který požadoval přesnější informace o tom, kdo se na rozhodování podílel. Podle něj je vzhledem k výši částky nezbytné znát detailní mechanismus jejího přiznání. Tajemník uvedl, že kromě něj se na návrhu podílela vedoucí kanceláře tajemníka a referentka odměňování.
Pokud jde o peníze pro tajemníka Studenovského, k rozhodnutí o nich se přihlásil primátor Petr Nedvědický (ANO).
Studenovského tvrzení o penězích „na kraji“ popřel zastupitel Radim Bzura (ODS). Podle něj se mimořádné odměny vedoucích pracovníků na krajské úrovni pohybují výrazně níže. „Ty odměny pro vedoucí odboru Macovou jsou mimořádné a evokují otázky,“ uvedl Bzura a navrhl zveřejnění anonymizovaného přehledu odměn ve strukturované podobě, což tajemník Studenovský označil za možné.
Závěr jednání formuloval zastupitel Dušan Oslej, který navrhl, aby město informovalo o přijatých opatřeních směřujících k tomu, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala. Zastupitelstvo tento návrh schválilo, čímž deklarovalo požadavek na větší transparentnost a jasnější nastavení systému odměňování.
Situace se však pravděpodobně opakovat nebude, protože ANO už současného primátora Nedvědického jako lídra kandidátky pro říjnové volby nechce a vedení magistrátu se obmění.