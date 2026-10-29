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Vše při starém. Most dál povede ProMOST s ANO. Jasno bylo hned, říká primátor

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  15:06
Primátorem zůstane lídr ProMOST Marek Hrvol.

Primátorem zůstane lídr ProMOST Marek Hrvol. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Primátorem zůstane lídr ProMOST Marek Hrvol.
Primátorem zůstane lídr ProMOST Marek Hrvol.
Primátorem zůstane lídr ProMOST Marek Hrvol.
Primátorem zůstane lídr ProMOST Marek Hrvol.
92 fotografií
Mosteckou radnici povede další čtyři roky dosavadní koalice hnutí ProMOST a ANO. Uskupení dnes podepsala koaliční smlouvu pro období 2026 až 2030. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu mají dohromady 30 mandátů, z toho ProMOST 22 a ANO osm. Primátorem zůstane lídr ProMOST Marek Hrvol.

„Víceméně navazujeme na tu čtyřletou spolupráci z minulého období, kdy prakticky hned první den po volbách jsme si byli jistí, že v tom chceme pokračovat,“ sdělil Marek Hrvol.

Mezi hlavní priority koalice patří podle Hrvola dokončení velkých investičních projektů. Kulturní dům Repre chce město otevřít příští rok, pokračovat chce také v přípravě proměny bývalého obchodního domu Prior, modernizaci městské knihovny a přestavbě tramvajové trati na třídě Budovatelů.

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ANO chce podle lídryně Jany Falterové Zudové navázat na rozpracované projekty a pokračovat v přípravě dalších rozvojových záměrů. „Jsme rádi za pokračování naší spolupráce a hodláme pokračovat v rozvoji nebo v přípravě dalších rozvojových projektů a činností, které jsme již započali v předchozím volebním období,“ uvedla.

Kromě velkých investic se chce vedení města více zaměřit také na menší úpravy veřejného prostoru a komunikaci s obyvateli sídlišť. „A ta třetí část byla udržet benefity, na které jsou Mostečané zvyklí,“ řekl Hrvol.

Jde například o bezplatnou městskou hromadnou dopravu pro vybrané skupiny obyvatel, osvobození seniorů nad 65 let od poplatku za komunální odpad a finanční podporu pro pracující rodiče narozených dětí.

Marek Hrvol, náměstek mosteckého primátora
SaS group Tower (dříve SHD Komes). Výšková budova v centru Mostu. Se svou stavební výškou 96 metrů je nejvyšší budovou v Ústeckém kraji a pátou nejvyšší v Česku.
Hrad Hněvín, který stojí na kopci na okraji Mostu.
Autodrom Most hlídaný hradem Hněvín
92 fotografií

ProMOST na svém Facebooku uvedl, že mezi další priority koalice patří rozvoj jezera Most, modernizace škol a sportovišť a větší pozornost věnovaná bezpečnosti, bytové politice a problémovým místům. Uskupení chce podle příspěvku pokračovat také v rozvoji městských sídlišť a zachovat dosavadní výhody pro obyvatele.

ANO na svém profilu označilo uplynulé čtyři roky za produktivní období a uvedlo, že chce na dosavadní spolupráci navázat. Při podpisu koaliční smlouvy hnutí zastupovaly oblastní předsedkyně Berenika Peštová a předsedkyně místní organizace Patricie Prokešová.

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Termín ustavujícího zasedání zastupitelstva zatím není známý. Podle Hrvola město čeká na rozhodnutí soudu, od kterého se bude odvíjet další postup.

V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu získalo hnutí ProMOST 22 mandátů, druhá VIZE pro Most má 11 zastupitelů a ANO 2011 osm. Dva mandáty mají Piráti, Zelení a Starostové, stejný počet pak společná kandidátka SPD a Motoristů sobě.

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