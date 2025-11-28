Na Klínovci začíná sezona. Skiareál otevírá dřív než obvykle, ceny stouply

Miroslava Strnadová
  7:03
Sněžná děla jedou naplno, rolba rozhrnuje sníh po sjezdovce. Největší skiareál v Krušných horách, Klínovec, otevře už v pátek. Kdy se začne lyžovat v dalších centrech v Ústeckém kraji, není zatím jasné. Sněhu je tam nedostatek a na zasněžování tím technickým málo mrzne. Ceny skipasů se oproti minulé sezoně zvedly jak na Klínovci, tak i v několika dalších skiareálech.
Nejlepší podmínky pro lyžování nabízí v současnosti skiareál Klínovec.

Nejlepší podmínky pro lyžování nabízí v současnosti skiareál Klínovec. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Hotel na vrcholu krušnohorského Klínovce. (13. prosince 2022)
Hotel na vrcholu krušnohorského Klínovce s přilehlou rozhlednou a sousedním...
Hotel na vrcholu krušnohorského Klínovce s přilehlou rozhlednou a sousedním...
Sněžná děla chrlí technický sníh na sjezdovky v lyžařském areálu na Klínovci.
17 fotografií

Klínovecký lyžařský areál je nejvýše položený v Krušných horách. Jeho nejvyšší bod leží ve výšce 1 244 metrů nad mořem. Klimatické podmínky pro výrobu technického sněhu tu tak bývají příznivější než v níže položených areálech.

„Zasněžovat jsme začali zhruba v polovině listopadu. Měli jsme štěstí, že mrazivých dní byl dostatek za sebou a bez výkyvů nad nulu, a tudíž se práce nepřerušovala. Díky tomu můžeme alespoň jednu sjezdovku spustit o pár dní dříve než obvykle. Standardně jsme zahajovali první týden v prosinci,“ uvedla mluvčí Hana Hoffmannová.

Dnes si bude možné poprvé zalyžovat na modré Dámské sjezdovce. Její délka je 1 450 metrů a převýšení 230 metrů. Na sjezdovce je zhruba půlmetrová vrstva sněhu, především technického. Deset centimetrů sněhu je přírodního, který se drží i mimo sjezdovku.

První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák

Zdejší pracovníci připravují i další trať, a to červenou Pařezovku. Ta měří 1 500 metrů a převýšení má 285 metrů. Podle Hoffmannové se otevře v pátek 5. prosince. Dámská a Pařezovka jsou páteřní sjezdovky na severní straně Klínovce.

Prioritou je také zprovoznění modré Lázeňské na jižní straně hory, aby sportovci přijíždějící ze směru Karlovy Vary mohli nasednout na lanovku v Jáchymově a poté opět sjet dolů k zaparkovaným vozům. „K tomu potřebujeme ještě další ochlazení, abychom mohli dosněžit spodní partie sjezdovky,“ zmínila mluvčí.

Ceny skipasů vzrostly na Klínovci v průměru o pět procent. „Denní skipas stál v minulé sezoně 1 150 korun, tuto sezonu bude za 1 190 korun,“ popsala Hoffmannová. Tyto ceny platí při zakoupení celodenního skipasu na pokladně, při nákupu v e-shopu vyjde na 1 090 korun.

První týden, kdy bude otevřena jen Dámská sjezdovka, však bude skipas levnější. Za celý den ježdění dospělý zaplatí 790 korun a dítě (6–14 let) 470 korun. Po otevření Pařezovky bude cena pro dospělého dražší o 100 korun, pro dítě o 60 korun. Speciální ceník platí do odvolání.

Na Telnici možná spustí dětský vlek

V minulých dnech chrlila technický sníh i děla v areálu Zadní Telnice nedaleko Ústí. Teď tu čekají na lepší podmínky. „Pár dní mrzlo, ale v posledních dnech se to otočilo a je nad nulou,“ řekl vedoucí Ivan Soukup. O víkendu tu chtějí spustit dětský vlek.

Ceny jsou loňské. Celodenní skipas v hlavní sezoně (od 22. prosince do 15. března) vyjde na 800 korun pro dospělého a na 600 korun pro dítě (6–12 let), pro juniora (12–18 let) a seniora stojí 700 korun. Mimo hlavní sezonu jsou ceny o stovku levnější.

Na zimní sezonu se chystají také v areálu Klíny na Mostecku, připravují si technický sníh. Kdy se vleky rozjedou, ale nyní není jasné. Skipasy mírně zdražily. Loni stálo celodenní jízdné v hlavní sezoně pro dospělého 650 korun, v e-shopu bylo levnější o 30 korun. Letos dospělý zaplatí v hlavní sezoně (od 25. prosince do 15. března) 680 korun, při zakoupení v e-shopu 650 korun. Dítě zaplatí 480 korun, v e-shopu 460 korun.

Sjezdovky na Bouřňáku na Teplicku pokrývá několikacentimetrová vrstva sněhu, na otevření areálu je to málo. Pokud bude počasí příznivé, mohli by tu zahájit sezonu v půlce prosince. Šestihodinový skipas stojí 900 korun, tedy stejně jako loni.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze uřízli dřevorubci v osadě Lesná...

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem, řidiče museli vyprostit

V Ústí nad Labem narazil trolejbus do sloupu trolejbus, několik lidí se lehce...

V Ústí nad Labem v sobotu večer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u nehody trolejbusu, který narazil do sloupu. Osm lidí, včetně nezletilé osoby, utrpělo lehká zranění. Řidiče museli hasiči z vozidla...

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

Dvě stě tun na novém mostě. Kolos mezi Žatcem a Mostem v zatěžkávací zkoušce obstál

Zatěžovací zkouška mostu v Žiželicích na Lounsku. (27. listopadu 2025)

Statickou zatěžkávací zkouškou si ve čtvrtek prošel nový most v Žiželicích, který tvoří hlavní část obchvatu na Lounsku na silnici I/27 mezi Žatcem a Mostem. Celkem na něm technici otestovali čtyři...

27. listopadu 2025  17:24

Špatnou vodu na Lounsku bude řešit policie, firma objevila nelegální propojení

Ilustrační snímek

V Kryrech na Lounsku mají od čtvrtka opět pitnou vodu v městské síti. Výsledky kompletních rozborů vzorků prokázaly, že v dodávané vodě nejsou bakterie ani jiné nežádoucí látky. Vodohospodáři...

27. listopadu 2025  12:20

Milník, Kolocovi na Dakaru. Odhodlaná Aliyyah hlásí: Chci být rychlejší než táta

Martin Koloc s dcerou Aliyyah na tiskové konferenci k Dakaru 2026.

Otec a dcera, soupeři i parťáci. Rodina Kolocových se zapíše do historie Rallye Dakar a českého motorsportu – na nejslavnější a nejtěžší dálkové soutěži světa se potkají (a utkají) v elitní kategorii...

27. listopadu 2025  12:15

Halinský novým Chaloupkem pro Slavii? Hodně mi ho připomíná, tvrdí kouč Teplic

Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala možná dobrousil další defenzivní diamant. Po Štěpánu Chaloupkovi se vyšvihl na lídra obrany jiný junák, teprve dvaadvacetiletý Denis Halinský. Na Stínadla...

27. listopadu 2025  8:38

Zadržený muž policistům hrozil i plival na ně. Zlámu vám kolena, křičel

Budova Okresního soudu v Lounech

Na dva roky poslal Okresní soud v Lounech do vězení třiašedesátiletého Milana Pěnčíka, jenž podle obžaloby letos v červenci nadával příslušníkům městské i státní policie. Mezi ním a strážníkem došlo...

26. listopadu 2025  17:13

Šestnáctkrát stržená trolej v Roudnici. Naše chyba to není, hájí se strojvůdci

V Roudnici nad Labem nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Vlaky proto...

Žádné selhání strojvůdce, ale nevhodné a pozdní zabezpečení tratě. Tak se staví k opakovaným haváriím strojvedoucí, kteří musí projíždět pod opravovaným Špindlerovým mostem v Roudnici nad Labem....

26. listopadu 2025  15:47

V Roudnici vlak opět strhl vedení. Spoje na koridoru do Německa nabraly velká zpoždění

ilustrační snímek

Provoz vlaků po noční poruše trakčního vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku je obnovený. Vlaky na koridoru z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa od 14:00 jezdí po obou traťových kolejích....

26. listopadu 2025  6:32,  aktualizováno  14:37

Sluneta propustila dalšího pivota. Hrubý: Nejtěžší je sehnat jedničky a pětky

Ústecký Derius Eatmon v akci proti Ostravě.

Další Američan z kola ven. Basketbalová Sluneta během čtrnácti ligových kol propustila už třetího, nejprve se pakoval křídelník Glover, pak pivot Kennedy a nyní i jeho náhrada J. D. Eatmon....

26. listopadu 2025  13:11

Litvínovská ztráta narostla, ale Baránek tvrdí: Zvedli jsme se

Litvínovský Marek Baránek čelí dvojnásobné kladenské přesile.

Ztráta hokejového Litvínova na předposlední místo v extralize už mohla být jen jednociferná, ale místo toho zase narostla. Verva v klíčové bitvě dvou nejslabších týmů soutěže neudržela v Kladně...

26. listopadu 2025  9:54

Náměstí už vypráví pověst. Městečko dokončuje nevídanou obnovu svého centra

V Postoloprtech končí velká obnova náměstí. Vypráví pověst o knížeti Oldřichovi...

Rekonstrukce Mírového náměstí a přilehlého okolí s autobusovým nádražím v Postoloprtech na Lounsku za více než sto milionů korun finišuje. Rozsáhlá plocha v centru pětitisícového města vypráví pověst...

26. listopadu 2025  6:55

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Nedělá jen prsa. Skalpovanou ženu jsem operoval dvanáct hodin, líčí plastický chirurg

Premium
Plastický chirurg Pavel Horyna.

Začal studovat pedagogiku, po medicíně působil jako gynekolog, posléze chirurg, až zakotvil u plastické chirurgie. Pavel Horyna je respektovaným odborníkem. Působí na klinice s pobočkami v Praze...

25. listopadu 2025

Smutný konec senzace. První buřňák severní v Česku uhynul, bude z něj exponát

Nalezený buřňák severní

Česká ornitologická senzace má smutný konec. Zraněný buřňák severní, jehož nález u železniční trati v Děčíně představoval první výskyt tohoto ptáka na území Česka, i přes veškerou odbornou péči v...

25. listopadu 2025  14:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.