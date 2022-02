Zájem o výuku lyžování je obrovský, školám však často chybějí instruktoři

„Lyžařská škola doslova praská ve švech. Už na začátku týdne jsme byli na víkend vyprodaní. Mrzí nás, že se na všechny zájemce nedostane, ale nemáme instruktory,“ komentuje situaci Lukáš Šauer z lyžařské školy na Telnici nedaleko Ústí nad Labem.

„Myslím, že před sebou tlačíme tři generace dětí. Ty co chodily před covidem, tak to zapomněly, ty co chtěly v covidu, kvůli opatřením nemohly, a další děti dorostly,“ dodává s tím, že na letošní zimní sezonu mají k dispozici asi 45 instruktorů, převážně studentů vysokých škol. „Na svahu jich je o víkendu zhruba pětadvacet, s ohledem na zájem by minimálně pro pět dalších práce byla,“ konstatuje Šauer.

Není zájem pracovat

Nedostatek personálu v lyžařských školách má i skiareál Klíny na Mostecku. „O víkendech vyučuje jízdu na lyžích nebo snowboardu kolem dvacítky instruktorů, kdyby jich bylo o dvacet víc, budou mít co dělat,“ říká Alena Dalecká ze společnosti Zimlet.

„Pociťujeme, že není zájem pracovat, proto ten úbytek instruktorů,“ domnívá se Dalecká.

Že by za nedostatkem vyučujících na svazích stála neochota nechat se naočkovat proti covidu-19, si nemyslí.

„Pracovat můžou i ti neočkovaní, pravidelně se testují,“ sdělila. Instruktoři pracují na dohodu o provedení práce, a tak si mohou do práce chodit „jak chtějí“. „Nemáme žádnou páku na to, aby chodili pravidelně, chodí podle svých časových možností,“ dodala.

Rezervační systém lyžařské školy byl na tento víkend zcela zaplněný. V době, kdy mají školáci jarní prázdniny, je však často plno i ve všední dny.

„Jezdí k nám i školy na lyžařské kurzy, těm se věnuje šest instruktorů a pak jich zbývá méně na individuální zájemce,“ poznamenala.

I proto by zájemci o výuku jízdy na lyžích či snowboardu neměli s rezervací váhat. „V našem rezervačním systému je vidět obsazenost kurzů, místo se může uvolnit třeba kvůli nemoci. Pak se do lyžařské školy dítě dostane i na následující den, ale není to pravidlo,“ upozorňuje Dalecká.

Hodina od 600 korun, potřeba jich je víc

Jedna hodinová lekce na krušnohorských Klínech vyjde na 600 korun, stejně jako na Telnici, ale pouze hodina výuky většinou nestačí. „Malým, tříletým dětem se věnujeme hodinu denně, to jsou schopné zvládnout. Od pěti pak zvládnou i dvouhodinovku. Pro větší máme celodenní výuku,“ vysvětluje Lukáš Šauer.

Dalších deset k současným třiceti instruktorům by potřebovali v lyžařské škole na Plešivci. „Instruktory jsou převážně studenti a ti nejsou k dispozici každý den,“ uvedla Hana Švárová.

Ani tady nezaznamenali nedostatek instruktorů kvůli neochotě se nechat očkovat některou z vakcín proti covidu-19. „Většina instruktorů očkovaných je a pravidelně se testujeme,“ dodala. Za šedesát minut výuky zaplatí rodiče 670 korun, největší zájem je o výuku dětí čtyř až pětiletých.

Lyžařské instruktory sháněl také areál v Horním Podluží na Děčínsku. „Kvůli oteplení v uplynulých dnech jsme teď mimo provoz, když se lyžovalo, hlavně víkendové kurzy byly zcela zaplněné,“ popsala Kateřina Bláhová ze zdejší lyžařské školy.