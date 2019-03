Chtěl jsem zoo pro své děti, tvrdí podnikatel viněný z týrání lvů

O lvy bylo dobře postaráno, klece byly bezpečné. Tak mluví dva podnikatelé z Loun, které veterináři viní z týrání zvířat.

Podle krajských veterinářů šelmy přebývaly v klecích, ve kterých neměly dostatek prostoru k žití. Péče o ně byla neodborná.

Nyní jsou už zvířata u jiného chovatele, který má na jejich chov povolení a zázemí. Oběma mužům hrozí finanční postih, o jeho případné výši bude rozhodovat Městský úřad v Lounech. Policie se věcí nezabývá.

Podnět k prošetření případu dostala krajská veterinární správa začátkem března v den, kdy při útoku lva zahynul chovatel ve Zděchově na Vsetínsku.

„Okamžitě jsme provedli šetření na místě a zjistili jsme neskutečné věci,“ řekla ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Lenka Hanušová.

Zvířata podle veterinářů žila na malém prostoru, kde neměla možnost při případném vzájemném útoku kam ustoupit. Klec byla jednoduchá a nebylo možné přehnat šelmy z jedné klece do druhé, aby se dal prostor uklidit.

„Největší problém byl v tom, že klícka byla mobilní, nebyla napevno zasazena do země, mohla být klidně jeřábem přesunuta jinam. Navíc jedna strana klece zasahovala do výběhu přežvýkavců a návštěvníci mohli mít přístup přímo k ní,“ uvedla ředitelka.

Zoo chtěl podnikatel vybudovat pro své děti

Lvy získal podnikatel René Peter Markwart. Podle svých slov chtěl pro své děti vybudovat zoo, kde by zvířata pozorovaly a učily se, jak se o ně starat.

„Takové zařízení tu chybí. Nechci, aby z dětí vyrostli feťáci,“ uvedl podnikatel a jedním dechem odmítl, že by zvířata měl takzvaně na kšeft. „Slyšel jsem, že jsem je chtěl na kůže. To je nesmysl,“ říká.

Na dotaz, zda má s chovem velkých kočkovitých šelem zkušenosti, odpověděl, že v 90. letech choval ve svém bytě pumu. Možnost získat lvy, a to navíc zadarmo, se mu naskytla v únoru.

Na dočasném umístění zvířat se narychlo dohodl s Vlastimilem Sedláčkem, majitelem zavedené minizoo v Lounech zaměřené na přežvýkavce. Ten mu nabídl klece v areálu zařízení.

„Mám rád zvířata, nápad na zoo se mi líbil a chtěl jsem mu pomoci,“ říká dnes podnikatel s tím, že předpokládal, že má Markwart pro chov velkých kočkovitých šelem zákonné povolení. Ten ho ale neměl.

Markwart se prý zase domníval, že povolení k chovu má Sedláček. V jeho minizoo totiž v minulosti kočkovité šelmy pobývaly, konkrétně mládě tygra a lva.

„Byla to koťata a měl jsem je jen vypůjčená, na to povolení nepotřebuji. Velké šelmy jsem nikdy chovat nechtěl,“ tvrdí Sedláček.

Markwart tam lvy přivezl první březnovou sobotu. Počítal s tím, že tam zůstanou po dobu tří měsíců, během níž vybuduje zázemí na vlastním pozemku. Sedláček ale chtěl, aby si Markwart zvířata co nejdříve odvezl.

„Nevěděl jsem, že nemá k jejich chovu povolení. Předpokládal jsem, že papírově je vše v pořádku. Zjistil jsem to, až když je k nám přivezl. Navíc jim ani nezajistil dostatek krmiva. To jsme zařídili my,“ tvrdí a odmítá závěry veterinářů, že zvířata byla týraná a klece nevhodné.

„Jsou to bytelně stavěné klece, žádné amatérské ohrazení. Zvířata dostávala dostatek masa, nešlo o žádné zbytky. Rozhodně jsme je netýrali, to je nesmysl,“ dodává podnikatel.

Slova Sedláčka o nedostatku krmiva majitel zvířat odmítl: „Přivezl jsem jim několik kuřat, měl jsem dohodnutého dodavatele. Pak jsem byl nemocný a jela tam moje přítelkyně.“

Povolení k chovu si Markwart začal vyřizovat následující pondělí. Když došel chov nahlásit na krajský úřad, úředníci chtěli vidět dokumenty od veterinární správy. Ani ty muž neměl.

Veterináři měli výhrady k amatérskému ubytování zvířat

Poté, co se veterináři vydali na místo pobytu lvů, došli k závěru, že to nejsou vhodné podmínky a že dochází k týrání zvířat. Výhrady měli nejen k amatérskému ubytování zvířat, ale i ke způsobu krmení, to probíhalo tak, že jim maso bylo podáváno na klacku skrz mříže.

„Přístup úředníků a veterinářů k mé osobě byl od začátku negativní. Zřejmě jsem někomu trnem v oku a bojí se konkurence,“ myslí si Markwart.

V lounské minizoo zvířata byla jen několik dní. Sedláček odmítá, že by návštěvníkům hrozilo nebezpečí, i když byly klece volně přístupné. „Přes zimní měsíce, do května, je minizoo uzavřena,“ upozornil.

Markwart už lvy nevlastní. „Vzdal jsem se jich. Na vybudování zoo budu ale pracovat dál,“ dodal.