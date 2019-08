Osud Lužické nemocnice určí insolvenční správce, chystá se demonstrace

Vedení Rumburku, jež v polovině července podalo návrh na poslání svého předluženého špitálu do insolvence, totiž nepodepíše smlouvu o smlouvě budoucí se společností Krajská zdravotní (KZ), která jako akciová společnost kraje spravuje pět největších nemocnic v regionu, o převzetí zdravotnického zařízení. Ještě předminulý týden to přitom vypadalo, že tomuto kroku nic nebrání.

„Tři právníci nám říkají, abychom smlouvu o smlouvě budoucí s KZ nepodepisovali, jinak mohou mít všichni zastupitelé právní odpovědnost a být trestně stíháni,“ řekl v pondělí rumburský starosta Lumír Kus (ANO) po jednání krajských zastupitelů, kteří o dalším osudu rumburské nemocnice jednali.

Podle vedení rumburské radnice je důvodem odmítnutí smlouvy fakt, že v ní byly jen povinnosti města a Lužické nemocnice pod hrozbou řady sankcí, ale nejsou tam závazky KZ, která ani nepotvrdila, jak dlouho nemocnice bude fungovat.

„Teoreticky mohou převzít veškerý majetek, nemocnici zavřít a rozprodat. To si asi netroufnou, ale zda ji budou provozovat rok, pět, nebo deset let, to tam vůbec není,“ poznamenal Kus.

Součástí dohody mělo rovněž být, že Krajská zdravotní špitál převezme, pokud město jako jeho vlastník zaplatí všechny dluhy. Ty za loňský rok činí 52 milionů korun, letos se ztráta odhaduje na 47 milionů a dalších 37 milionů jsou dluhy bankám, pojišťovnám a dodavatelům. Tím, že Rumburk smlouvu nepodepíše, padá i dohoda o uhrazení dluhů.

Podle starosty teď nemá smysl svolat rumburské zastupitele

KZ, která stále deklaruje zájem o rumburskou nemocnici, tak bude muset zřejmě jednat s určeným insolvenčním správcem.

„Myslím si, že budoucnost nemocnice bude v rukou insolvenčního správce. Pokud KZ bude chtít pro zajištění zdravotní péče využít prostředky naší nemocnice, bude se muset domluvit s ním,“ sdělil v pondělí Kus, podle kterého nyní nemá smysl svolat rumburské zastupitele, aby projednali smlouvu s KZ, jak se původně plánovalo.

Právě na jednání rumburských zastupitelů však vyčkává vedení KZ.

„Očekáváme, že se sejde a uhradí ztráty nemocnice za loňský a letošní rok. Potom okamžitě platí, že uzavřeme smlouvu a budeme provozovat nemocnici,“ uvedl v úterý předseda představenstva KZ Jiří Novák.

Podle něj jsou námitky Rumburku ke smlouvě zástupný problém, protože podle něj i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s předloženou smlouvou souhlasil.

Jednání bude složité, ale možná rychlejší, míní Novák

KZ je zároveň připravena s insolvenčním správcem jednat. Novák však připustil, že to bude složité, ale možná rychlejší.

„V první řadě musí uspokojovat věřitele, což jsme i my. To jednání bude složité a záleží, jaký správce zde bude a jaký bude mít přístup. My jsme přichystáni a myslím si, že pokud by to bylo schůdné, bylo by jednání dokonce rychlejší než s Rumburkem. Budeme nadále jednat,“ sdělil Novák.

Podle něj má KZ v záloze plán, že bude v přechodném období převzetí nemocnice zajišťovat zdravotní péči pro obyvatele Výběžku prostřednictvím děčínského a ústeckého zdravotnického zařízení, kde jsou připravená lůžka.

Rumburský místostarosta a krajský zastupitel Jiří Pimpara (ODS) ale v pondělí upozornil, že v případě vyhlášení insolvence už možná nebude o čem jednat.

Ve čtvrtek od 17 hodin bude na Lužickém náměstí demonstrace

„Lékaři, sestry a všichni zaměstnanci okamžitě dají výpovědi a nebude už co zachraňovat, protože nemocnice skončí,“ předestřel krajským zastupitelům možný černý scénář Pimpara.

Postoj města velmi překvapil hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM), který již dříve městu nabídl půjčku na financování části letošní ztráty nemocnice.

„Reakce vedení města Rumburk a hlavně pana starosty mne překvapila. Podezírat KZ, že chce nemocnici převzít, zavřít a rozprodat, to už je opravdu na hraně. Jestli chce město dál tímto způsobem jednat, tak nevím, jaký se můžeme domluvit,“ předeslal Bubeníček, který zároveň ujistil, že všichni mají zájem na tom, aby nemocnice fungovala.

Kvůli trvající nejistotě svolala občanská iniciativa Zachraňme nemocnici v Rumburku na čtvrtek od 17 hodin další demonstraci na rumburské Lužické náměstí, první se konala počátkem července v Ústí nad Labem.