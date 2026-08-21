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Mimořádně náročná záchrana. Zavaleného muže dostávali z výkopu skoro 4 hodiny

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  9:44

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Záchrana zavaleného muže ve výkopu v Lužicích u Mostu (20. srpna 2026) | foto: HZS Ústeckého kraje

Jako mimořádně náročnou popisují hasiči akci, k níž se sjeli ve čtvrtek do Lužic na Mostecku. Zachraňovali tam muže zavaleného ve výkopu. Kvůli okolnostem vše trvalo několik hodin. Muže následně záchranáři vrtulníkem transportovali do nemocnice.

Hasiči se na místo začali sjíždět ve 12 hodin. Přítomných bylo několik jednotek profíků i dobrovolníků, kteří s ohledem na situaci, kdy výkop byl navíc velmi úzký, museli nejprve vymyslet strategii celé akce a následně postupovat mimořádně opatrně.

„Došlo k závalu výkopu, při kterém zůstal po pás zasypaný muž s nohama zaklíněnýma pod potrubím a masou nestabilní horniny. V první řadě kolegové museli zajistit a stabilizovat stěny výkopu pomocí hydraulického pažení, dřevěné výdřevy a technických kontejnerů na závaly, aby zabránili dalšímu sesuvu půdy,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš Faják.

Zeminu nejprve vyndavali ručně, později došlo i na speciální sací bagr.

Záchrana zavaleného muže ve výkopu v Lužicích u Mostu (20. srpna 2026)
Záchrana zavaleného muže ve výkopu v Lužicích u Mostu (20. srpna 2026)
Záchrana zavaleného muže ve výkopu v Lužicích u Mostu (20. srpna 2026)
Záchrana zavaleného muže ve výkopu v Lužicích u Mostu (20. srpna 2026)
4 fotografie

Celá záchranná akce trvala 3,5 hodiny. Zavalený muž byl po celou dobu při vědomí a komunikoval. Na vše dohlíželi i zdravotničtí záchranáři, kteří měli na místě připravený vrtulník. Ten muže po vytažení z výkopu transportoval do nemocnice na vyšetření.

„Hrozí totiž takzvaný crush syndrom, který vzniká dlouhodobým stlačením svalů, kdy následně se do krve mohou vyplavit toxické látky, což by člověka ohrozilo na životě,“ vysvětlil mluvčí zdravotnických záchranářů Patrik Christian Cmorej.

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