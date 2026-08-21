Hasiči se na místo začali sjíždět ve 12 hodin. Přítomných bylo několik jednotek profíků i dobrovolníků, kteří s ohledem na situaci, kdy výkop byl navíc velmi úzký, museli nejprve vymyslet strategii celé akce a následně postupovat mimořádně opatrně.
„Došlo k závalu výkopu, při kterém zůstal po pás zasypaný muž s nohama zaklíněnýma pod potrubím a masou nestabilní horniny. V první řadě kolegové museli zajistit a stabilizovat stěny výkopu pomocí hydraulického pažení, dřevěné výdřevy a technických kontejnerů na závaly, aby zabránili dalšímu sesuvu půdy,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš Faják.
Zeminu nejprve vyndavali ručně, později došlo i na speciální sací bagr.
Celá záchranná akce trvala 3,5 hodiny. Zavalený muž byl po celou dobu při vědomí a komunikoval. Na vše dohlíželi i zdravotničtí záchranáři, kteří měli na místě připravený vrtulník. Ten muže po vytažení z výkopu transportoval do nemocnice na vyšetření.
„Hrozí totiž takzvaný crush syndrom, který vzniká dlouhodobým stlačením svalů, kdy následně se do krve mohou vyplavit toxické látky, což by člověka ohrozilo na životě,“ vysvětlil mluvčí zdravotnických záchranářů Patrik Christian Cmorej.