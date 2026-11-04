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VIDEO: Bagrista dvoutunovou lžící rypadla zažehl zapalovač, je oficiální rekordman

Miroslava Strnadová
  12:43
Parádní kousek se povedl Lukášovi Chlumskému z Litvínova. Lžící přibližně padesátitunového pásového rypadla zažehl malý plastový piezoelektrický zapalovač. Neobvyklý výkon se mu podařil na první pokus a byl zapsán do České databanky rekordů. Čtyřiačtyřicetiletý chlapík slibuje, že to není jeho poslední zajímavý výkon.
Neobvyklý výkon se podařil na první pokus a byl zapsán do České databanky rekordů.
Neobvyklý výkon se Lukáši Chlumskému podařil na první pokus a byl zapsán do České databanky rekordů.
Lukáš Chlumský z Litvínova lžící přibližně padesátitunového pásového rypadla zažehl malý plastový piezoelektrický zapalovač.
Šikovný bagrista dvoutunovou lžící zažehl malý plastový piezoelektrický zapalovač
4 fotografie

Lžíce bagru se pomalu blíží k zemi. Zakymácí se do strany a ocitá se těsně nad malým tlačítkovým zapalovačem stojícím na ocelové kolejnici vzdálené pět metrů od stroje. Jemné dotknutí zubu bagru tlačítka zapalovače, cvaknutí – a plamínek hoří. Soustředěný výraz muže v kabině se promění v úsměv. Podařilo se.

Samotná lžíce rypadla váží 2 110 kilogramů. Jediný neuvážený dotyk a drobný zapalovač by se skácel k zemi, nebo by byl rozdrcen. Pokus by byl zmařen.

Podle Chlumského takový kousek napadlo vyzkoušet už řadu strojníků, ovšem ne každému se podaří tlačítko maličkého zapalovače stisknout. Buď neopatrným pohybem zapalovač shodí, nebo ho rozdrtí. Častěji jsou podle něj podobné výkony přesnosti prováděny menšími stroji.

V případě Lukáše Chlumského však šlo o padesátitunový stroj Caterpillar 350. Podle jeho slov právě velikost a hmotnost stroje dávají jeho výkonu mimořádný rozměr.

Neobvyklý výkon se Lukáši Chlumskému podařil na první pokus a byl zapsán do České databanky rekordů.

„Těžký stroj je konstruován především pro náročné práce, jako jsou výkopy a manipulace s velkým množstvím materiálu. Při rekordním pokusu však nerozhodovala hrubá síla, ale přesnost ovládání, prostorový odhad a schopnost přenést pohyb mohutného mechanismu na drobný předmět,“ uvádí Chlumský.

Práci strojníka se věnuje přes čtvrt století. „Chce to velký cit v ruce, ale není to jen o délce praxe, někdo to za celý život nevypiluje,“ řekl s tím, že spustit zapalovač bagrem se mu vždy podaří na první pokus.

Velkým faktorem je také koncentrace a schopnost odstřihnout se při práci od okolních rušivých vlivů. „Když pracuji, jsem off-line. Dávám si digitální pauzu a soustředím se jen na práci,“ uvedl.

Výkon Lukáše Chlumského byl v létě v Pelhřimově zapsán do České databanky rekordů. Jak uvedl, nemusí jít o poslední. „Něco se chystá,“ nastínil tajemně s tím, že podrobnosti zatím prozradit nechce.

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