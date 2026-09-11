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Děsil ji jaderný odpad, teď větrníky. Obec opět straší plány státu, podá žalobu

Miroslava Strnadová
  6:45
Krajina kolem Lubence na Lounsku. Ministerstvo pro místní rozvoj tam vymezilo...

Krajina kolem Lubence na Lounsku. Ministerstvo pro místní rozvoj tam vymezilo jednu ze 61 akceleračních zón v Česku, v nichž má být povolování stavby větrných elektráren rychlejší a jednodušší. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Starosta Lubence na Lounsku Jiří Chaloupecký
Krajina kolem Lubence na Lounsku. Ministerstvo pro místní rozvoj tam vymezilo...
Krajina kolem Lubence na Lounsku. Ministerstvo pro místní rozvoj tam vymezilo...
Krajina kolem Lubence na Lounsku. Ministerstvo pro místní rozvoj tam vymezilo...
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Větrné elektrárny až do výšky 250 metrů mohou v budoucnu vyrůst nedaleko Lubence na Lounsku. Ministerstvo pro místní rozvoj tam totiž vymezilo jednu ze 61 akceleračních zón v Česku, v nichž má být povolování stavby větrníků rychlejší a jednodušší. To však místní samosprávu pobouřilo. Proti rozhodnutí se proto chystá bránit žalobou.

„Nikdo tu nechce koukat ze zahrady na obří větrníky,“ říká nekompromisně starosta Lubence Jiří Chaloupecký (Pro Lubenec) a vypočítává negativní dopady na krajinu, zdraví obyvatel i na ceny nemovitostí, které by podle něj výstavba přinesla. „Kdykoliv mám chvíli, pročítám si různé podklady a nevyznívá to vůbec dobře,“ dodává.

Sám si je prý vědom existence řady studií mluvících pro i proti větrné energii. Pokud už ale mají větrné elektrárny vznikat, měly by se podle Chaloupeckého stavět spíše na zrekultivovaných územích po těžbě či na bývalých skládkách, a ne v blízkosti obcí. Vadí mu i postup ministerstva, které vymezování zón s obcemi dopředu nekonzultovalo. „O návrhu akceleračních zón jsme se dozvěděli až z médií a internetu. Očekával bych, že se nás nejdřív zeptají,“ líčí.

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Návrh na vymezení akceleračních zón představilo ministerstvo pro místní rozvoj na jaře. Původní plán počítal v Ústeckém kraji se třemi lokalitami – kromě Lubenecka šlo o oblast v Krušných horách a území nedaleko hory Říp na Litoměřicku.

V celé České republice mělo původně vzniknout 110 takových zón. Samosprávy i veřejnost pak mohly k návrhu posílat připomínky, čehož využil i Lubenec. Své výhrady poslal také Ústecký kraj – vadily mu zóny v Krušných horách a pod Řípem. S vymezením zóny u Lubence však krajská samospráva problém neměla.

Ministerstvo pak seznam zredukovalo na 61 akceleračních zón – většina je určena pro větrné elektrárny, zbytek pro fotovoltaiku. Celková rozloha klesla ze 474 na 297 kilometrů čtverečních. V Ústeckém kraji nakonec zůstala jediná, a to právě ta u Lubence o rozloze zhruba 4,4 kilometrů čtverečních.

„Bude to omezovat nejen Lubenec, ale i naše další místní části a obce – Drahonice, Ležky, Řepany či Přibenice. Větrníky ale budou vidět třeba i ze Stebna nebo Libyně,“ popisuje starosta.

Lubenec proto v boji proti akcelerační zóně pokračuje. Chystá žalobu, jejíž podobu v současné době ladí s právními odborníky. „Probral jsem to s kolegy na zastupitelstvu a většina z nich se k žalobě přiklání. Podat ji chceme do konce roku,“ nastiňuje Chaloupecký.

Na soudy se prý plánují obrátit i další dotčené obce napříč Českem. „Minulý týden jsem se zúčastnil setkání, kde byli další starostové a starostky z celé České republiky. Postup chceme koordinovat,“ poznamenává lubenecký starosta.

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Ministerstvo pro místní rozvoj zatím o žádné žalobě neví. Podle mluvčí Veroniky Lukášové úřad nikdo o chystaných právních krocích neinformoval. „V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem by případně postupovalo. Případný postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech,“ uvádí Lukášová.

Lubenec leží v převážně zemědělské krajině bez velkých měst na samém okraji Ústeckého kraje a v těsné blízkosti kraje Karlovarského. Úzké silnice, jež protínají vyznačenou akcelerační zónu, se kroutí mezi poli a lesy.

Místní obyvatelé přitom odpor vůči státnímu záměru nerazí poprvé. Před lety zde stát prověřoval možnost vybudovat hlubinné úložiště jaderného odpadu. Správa úložišť radioaktivních odpadů lokalitu z užšího výběru nakonec vyřadila.

28. listopadu 2024
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Děsil ji jaderný odpad, teď větrníky. Obec opět straší plány státu, podá žalobu

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Větrné elektrárny až do výšky 250 metrů mohou v budoucnu vyrůst nedaleko Lubence na Lounsku. Ministerstvo pro místní rozvoj tam totiž vymezilo jednu ze 61 akceleračních zón v Česku, v nichž má být...

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