Je hlučná, stěžují si lidé na opravu lovosického nádraží. Ruší je noční práce

„Na radnici nám přišlo několik podnětů od rezidentů, kteří si stěžovali na hluk v nočních hodinách. Požádali jsme proto zhotovitele stavby o vysvětlení,“ řekl starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Firma úřadu odpověděla, že nakládka probíhá v nočních hodinách, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení železniční dopravy kvůli prostoru a velkému množství uloženého materiálu.

„Jde totiž o velmi vytížený železniční koridor. Některé práce proto musí proběhnout tak, aby nebyla odstavena místní nebo mezinárodní doprava. Se stavbaři jsme se domluvili, že hlučné noční práce budou omezovat. Nebudou hlučnější, než povolují hygienické normy,“ uvedl Krejčí.

V noci mají stavbaři dělat jen to, co opravdu nelze jindy.

„Rezidenty jsme o tom informovali a podle jejich reakcí víme, že to chápou. Jen by chtěli, abychom situaci i nadále monitorovali,“ poznamenal starosta s tím, že by měly hlučné noční práce postupně ustávat tak, jak se budou dělníci přesouvat na jiné části stavby.

Rekonstrukce má být hotová do konce roku.