Varhany v lovosickém kostele sv. Václava „napravují“ po nevhodné opravě

„Varhany s krásnou tzv. romantickou dispozicí postavil v roce 1913 pražský varhanář Heinrich Schiffner. V sedmdesátých letech však byla provedena oprava, která se dost nepovedla. Podle organologa Radka Rejšeka byl nástroj nešťastně ‚pseudobarokně‘ přestavěn v duchu retardovaných názorů varhanářství zahnívajícího socialismu,“ vypráví lovosický farář Ladislav Nádvorník.

Při nevhodné opravě byly odstraněny charakteristické romantické rejstříky a nasazeny nové. „Ty ale nemají vůbec nic společného s tradicí českého varhanářství a i ve své době byly anachronismem,“ dodává Nádvorník.

Neutěšený stav trval až do roku 2020. „Začalo to vlastně náhodou. Při Noci kostelů chtěl nějaký pán, abych mu ukázal varhany. Než jsme našli klíče a došli k nástroji, ukázalo se, že to je muzikant, hudební skladatel a varhaník Pavel Hrubeš. Chvíli na varhany hrál a pak mi řekl, že by nám pomohl s opravou. Zakrátko přivezl varhanáře a oprava začala,“ líčí Nádvorník.

Během dvou let se pak podařilo varhany zrekonstruovat, a dokonce jejich zvuk o další rejstříky rozšířit. „Například varhanář, který nástroj opravuje, měl doma několik starých píšťalových řad od stejné firmy, která před více než sto lety naše varhany vyrobila,“ podotýká farář.

Rekonstrukce vzácného nástroje už přišla na více než půl milionu korun. „Nějaké peníze nám ještě chybějí, ale ty doufám seženeme. Máme i řadu podporovatelů, kteří třeba ani do kostela nechodí,“ usmívá se Nádvorník a ukazuje vyřazenou varhanní píšťalu s věnováním.

„Na dofinancování opravy chceme vedle darů a sbírek z benefičních koncertů využít také tyto píšťaly, které si zde donátoři mohou zakoupit,“ doplňuje farář.

Do varhan je ještě potřeba nainstalovat velké basové píšťaly, ale jinak už hrají. Zájemci si je mohou poslechnout například při adventním koncertu, který farnost plánuje na druhou půlku prosince.

„Na jaře se opět rozeběhnou pravidelné koncerty, ale už nyní si lidé mohou naše varhany poslechnout na internetu. Pavel Hrubeš má na YouTubu svůj kanál, kde je umístěna i řada nahrávek lovosických varhan,“ zve Nádvorník.