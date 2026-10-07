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Lovosice promění ubytovnu na byty, mají pomoci i se sociálním začleňováním

Pavel Křivohlavý
  14:21

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Ubytovna v Nádražní ulici v Lovosicích se změní na byty. (září 2026) | foto: Město Lovosice

Léta neopravovaná ubytovna v Nádražní ulici v Lovosicích se probouzí k novému životu. Město nechává v chátrající budově, kterou vlastní, za necelých 50 milionů korun vybudovat dvacet bytových jednotek pro dostupné startovací a sociální bydlení. Hotové by měly být do konce příštího roku.

„Cílem projektu je rozšířit v Lovosicích nabídku stabilního, bezpečného a finančně dostupného bydlení pro osoby a rodiny, které se nacházejí v bytové nouzi nebo jsou ztrátou bydlení ohroženy. Vznik nových bytů má současně podpořit jejich sociální začleňování a návrat ke standardnímu dlouhodobému bydlení,“ řekl starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Rekonstrukce přinese výraznou proměnu vnitřního uspořádání současné ubytovny, která původně sloužila zaměstnancům lovosických chemických závodů. V 90. letech se stala městskou ubytovnou a její provoz byl ukončen na sklonku roku 2023.

Ubytovna v Nádražní ulici v Lovosicích se změní na byty. (září 2026)

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„Ubytovna je ekonomicky velice ztrátová a výrazně zatěžuje rozpočet města výdajem 1,5 milionu korun ročně. Během posledních dvou let navíc dochází k neustálému úbytku ubytovaných, kteří tuto službu využívají,“ vysvětloval tehdy Krejčí důvod uzavření.

V budově nyní vznikne celkem 20 bytových jednotek, z nichž třináct má být určeno pro dlouhodobé nájemní sociální bydlení s celkovou kapacitou až 35 lidí. Chybět nebude ani bezbariérová bytová jednotka pro osoby se sníženou mobilitou. Ostatní byty poslouží hlavně jako dostupné startovací bydlení a součástí objektu se stanou i prostory určené pro poskytování sociálních služeb.

„Objekt bude nově bezbariérově přístupný, přičemž přístup do nadzemních podlaží zajistí nový výtah. Součástí stavebních prací bude také nové kryté zádveří, úprava vstupů a kompletní rekonstrukce přístupu do suterénních prostor,“ poukázal na rozsah prací vedoucí lovosického odboru rozvoje Lubomír Šimíček.

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Projekt na vybudování dostupného bydlení bude spolufinancován Evropskou unií. „Město Lovosice na jeho realizaci získalo dotaci ve výši 24 milionů korun, což představuje padesát procent předpokládaných nákladů,“ doplňuje mluvčí Eva Břeňová.

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