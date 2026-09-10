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Omezení pro auta i veřejnou dopravu. V Lovosicích staví roky zvažovaný kruháč

Pavel Křivohlavý
  13:36
Řidiči jedoucí mezi Litoměřicemi a Lovosicemi se musejí připravit na výrazně delší cestu. Lovosická křižovatka U Jatek, která leží na vytížené silnici mezi oběma městy a která nyní prochází přestavbou na kruhový objezd, se totiž kvůli začátku druhé etapy prací zcela uzavřela. Pro veškerou dopravu je vedena jedna oficiální objízdná trasa.

Šoféři, kteří se budou chtít dostat na druhý konec Lovosic, vyjedou z města po výpadovce směrem na Most a poté odbočí na obchvat.

Lovosická křižovatka U Jatek nyní prochází přestavbou na kruhový objezd. (září 2026)
Lovosická křižovatka U Jatek nyní prochází přestavbou na kruhový objezd. (září 2026)
Lovosická křižovatka U Jatek nyní prochází přestavbou na kruhový objezd. (září 2026)
Lovosická křižovatka U Jatek nyní prochází přestavbou na kruhový objezd. (září 2026)
14 fotografií

„Ze silnice I/15 pak řidiči odbočí v prostoru u kapličky a obchodního centra Kaufland na silnici III/00817 směrem na Siřejovice. Odtud budou pokračovat po silnici II/247 k nájezdu na dálnici a dále až k okružní křižovatce silnic I/15 a II/247 u Prosmyk. Z této křižovatky se následně po silnici I/15 vrátí zpět směrem do Lovosic,“ popisuje mluvčí Lovosic Eva Břeňová.

Úplné uzavření křižovatky kvůli přestavbě rozšířilo také omezení MHD. K již neobsluhovaným zastávkám u Kauflandu a v ulicích Svatopluka Čecha a Purkyňova se přidaly také zastávky Lovosice – závod 1 a Lovosice – závod 2.

Podle původního plánu měla druhá etapa prací na křižovatce začít už 17. srpna, dodavatel však prodloužil první etapu až do konce minulého týdne.

„Během první etapy stavby nové okružní křižovatky v Lovosicích jsme museli práce na několik dní přerušit. Po odkrytí zemní pláně se totiž ukázalo, že podloží v části stavby nemá požadované vlastnosti pro založení budoucí konstrukce vozovky, a bylo proto nutné upravit technologický postup. Po dohodě s geotechniky a projektantem jsme zvolili řešení, které zajistí dlouhodobou stabilitu a bezpečnost stavby,“ doplňuje Kamila Zahálková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je investorem stavby.

Kruháč se sotva zajel a už ho znovu opravují. Řidiči stojí v dlouhých kolonách

Druhá etapa stavby potrvá do 11. října. Závěrečná, třetí etapa by pak měla odstartovat 12. října a skončit 8. listopadu. Pokud se však na stavbě vyskytnou další překážky, práce se podle dodavatelské firmy mohou prodloužit až do 30. listopadu.

V závěrečné etapě přestavby se dopravní režim částečně uvolní, měl by být opět průjezdný železniční nadjezd navazující na křižovatku. Nadále však zůstane uzavřena ulice Terezínská směrem do centra Lovosic.

Předpokládané náklady na celou stavbu, o které se předtím mluvilo mnoho let, jsou 31 milionů korun.

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