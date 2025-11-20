Absurdní, říká starosta Lovosic o obvinění z uplácení. Město hledá právníka

„Obvinění považuji za absurdní a naprosto odmítám, že bych se nějakého trestného činu dopustil. Vše, co jsem kdy dělal, bylo vždy v zájmu našeho města,“ řekl Krejčí. O svém obvinění ale nic víc neuvedl s tím že je vázán přísnou mlčenlivostí. Řekl pouze, že proti zahájení trestního stíhání podal stížnost.
Krejčí podle dřívějších informací médií nabídl extajemníkovi radnice Františku Budskému, jenž je také obviněný, nestandardně vysokou odměnu výměnou za to, že na svůj post rezignuje. Konec tajemníka vyšel městskou kasu na více než milion korun. Podle kriminalistů jde o úplatek. Starosta Krejčí ho podle nich nabízel, protože si nepřál, aby Budský funkci tajemníka nadále vykonával, a zároveň chtěl obejít zákonný postup nutný v případě, že by chtěl tajemníka odvolat.
Opoziční zastupitelé přemítali, zda městu starostovým jednáním vznikla škoda. Členka rady a zástupkyně koalice Andrea Červenková (SPOLU) se za Krejčího postavila. „Nedělejme závěry, dokud nebude věc prošetřena. Neřešme, jak jsme se k tomu měli postavit nebo jak se k tomu měl postavit pan starosta. Dokud nepadne nějaký rozsudek, respektujme presumpci neviny,“ sdělila.
Starostu Lovosic stíhá policie. Tvrdí, že podplatil tajemníka, aby rezignoval
Zastupitelům se také nelíbilo, že je starosta o svém stíhání neinformoval dříve. „Mrzí mne, že jsme se o obvinění dozvěděli až z medií. Není to dobré ani vůči občanům,“ řekl Jan Lisa (ANO). Stejně to komentoval i bývalý starosta Milan Dian (ANO). „Mně připadá zarážející, že nejvyšší orgán města, zastupitelstvo, se o obvinění starosty dozví až z médií,“ zlobil se.
Krejčí zastupitelům vysvětlil, proč se k případu vyjadřoval pouze na soukromých sítích a na dotazy novinářů. „K věci jsem se vyjádřil ihned, a to i do médií. Protože však v pozici obviněného není město, ale jen moje osoba, nechtěl jsem pro svou obhajobu využívat kanály městského úřadu, abych nebyl nařčen, že jsem je zneužíval,“ řekl.
Politici také řešili, kdo bude v trestním řízení zastupovat město, které je v kauze v roli poškozeného. Dočasný zmocněnec a právník města Ondřej Pojar sdělil, že policie jej vyslechla v pozici svědka, a proto nemůže město v případu zastupovat.
Rada města tedy zmocněncem jmenovala zastupitele Jana Heřmanovského (nez., zvolený za PRO Lovosice). Opozičním zastupitelům se však nelíbilo, že by mohl nastat střet zájmů, a navrhovali, že by zmocněncem mohl být bývalý starosta Dian nebo externí právník. Druhá varianta je podle Heřmanovského v souladu s uvažováním vedení města. „Předpokládám, že na radě, která se bude konat 3. prosince, bude vybrána právní kancelář,“ sdělil zastupitelům.
V Lovosicích vládne hnutí PRO Lovosice s koalicí SPOLU. V zastupitelstvu o 21 členech mají těsnou většinu. V opozici je ANO, SPD a KSČM.