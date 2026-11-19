Podle obhájce Krejčího řešení ukončení působení Budského na radnici bylo zcela v souladu s právními předpisy a zákonem. Státní zástupce Filip Valjent navrhuje oběma podmíněný trest, peněžitý trest a zákaz činnosti.
Muži mezi sebou uzavřeli dohodu o vyplacení odstupného. Krejčí se podle státního zástupce dopustil podplácení, zneužil pravomoc úřední osoby, porušil povinnosti při správě cizího majetku. Budský podle žalobce spáchal zločin přijetí úplatku. Po rezignaci Budský obdržel od města zhruba 700 tisíc korun a dalších 300 tisíc radnice uhradila na daních a zákonných odvodech.
„Odmítám, že bych se dopustil trestného činu,“ řekl Krejčí. „Cítím se být nevinen,“ prohlásil Budský.
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Absurdní, říká starosta Lovosic o obvinění z uplácení. Město hledá právníka
Státní zástupce navrhuje starostovi trest odnětí svobody tři roky s podmíněným odkladem na čtyři roky, zákaz po dobu čtyř let vykonávat funkci starosty, místostarosty, člena rady města a peněžitý trest 100 tisíc korun. Budskému pak trest tři roky vězení s podmíněným odkladem na čtyři roky, zákaz výkonu zaměstnání ve státní správě na čtyři léta a peněžitý trest 150 tisíc korun.
Krejčí byl podle svých slov přesvědčen, že zvolené řešení ukončení pracovní činnosti Budského bylo zákonné a správné. Vztahy mezi sebou označili oba za neutrální. Starostou je od roku 2022, po letošních volbách byl zvolen do čela města znovu.
Po zkušenosti s Budským řešili radní podle Krejčího další působení tajemníka na radnici. Věc řešil s ředitelem krajského úřadu a právníkem města. Dohodu připravil podle starosty tento právník. Zdůraznil, že chápal částku jako odstupné, které může město poskytnout.
Město se nepřipojilo s návrhem na uplatnění škody, podle právního zástupce města škoda jednáním popsaným v obžalobě městu nevznikla.
Ve hře bylo i odvolání tajemníka, říká starosta
Starosta se hájil tím, že se o věci radil s odborníky, kteří mu doporučili uzavřít s Budským dohodu a vyplatit odstupné. Krejčí řekl, že radní zvažovali i odvolání tehdejšího tajemníka. „Viděli jsme ale rizika, která jsou s tím spojená, jako jsou soudní spory, což by nakonec vyšlo radnici dráž než vyplacení odstupného,“ uvedl Krejčí, který zdůraznil, že není vystudovaný právník.
Také Budský řekl, že věc konzultoval s právníky. Po poradě s manželkou přistoupil na ukončení pracovního poměru pro město Lovosice. Na základě toho připravil starosta dohodu. Budský řekl, že si dokument pročetl, neshledal v něm nedostatky, přeposlal věc specialistce na pracovní právo. „Ta řekla, že je dohoda sice nevyvážená, ale nic mi nehrozí, pokud ji podepíšu,“ uvedl Budský.
Právníci obžalovaných stojí za tím, že jejich klienti neporušili žádné právní předpisy a odstupné bylo možné vyplatit.
Soud bude pokračovat v polovině prosince.