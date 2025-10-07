V Lovosicích bude opět fungovat rentgen, ordinace má otevřít ještě letos

Autor:
  9:20
Ještě letos by mohla být v Lovosicích opět k dispozici rentgenologická ordinace. Původní byla uzavřena koncem roku 2020, protože její vybavení už bylo zastaralé. Město nyní ve spolupráci s Krajskou zdravotní (KZ), která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, chystá nové pracoviště. Díky němu už místní nebudou muset dojíždět do Litoměřic.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Už jsou hotové všechny hrubé stavební práce a přístroj je nainstalován. Nyní ještě přibude nábytek a dovybavení pro personál,“ říká lovosický starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Rentgen bude provozovat KZ. Ta si ještě po převzetí ordinace musí od příslušných orgánů, jako je hygiena nebo ústav pro jadernou bezpečnost, nechat její provoz schválit. Otevření by tak mohlo proběhnout přibližně před Vánocemi.

„Protože město provozovat RTG nemůže, dohodli jsme se s KZ, že nám vypomůže zřízením jakéhosi detašovaného pracoviště. Budou zde pracovat specialisté KZ z ústecké či litoměřické nemocnice, kteří se budou starat o obsluhu a administrativu,“ vysvětluje Krejčí.

V ordinaci však nebude vyšetřující lékař, který vyhodnocuje snímky. Ty budou posílány odbornému lékaři KZ a výsledky následně zasílány pacientům a jejich lékařům.

Stavební práce na rekonstrukci ordinace vyšly na více než 1,5milionu korun a pořízení přístroje RTG stálo téměř 3,3 milionu. Vše hradilo město ze svého rozpočtu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Všichni to házíme Babišovi, on zamete. V ghettech se těší na „zlatého Andrejka“

Premium

Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc...

Zklamaný lídr SPD. Možný odchod z NATO jsme nevysvětlili dobře, říká Foldyna

„Jednociferný výsledek je jednoznačně za očekáváním a je i zklamáním. Budeme si to muset podrobně vyhodnotit,“ říká lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Podle něj SPD nezvládla finále kampaně...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

V Lovosicích bude opět fungovat rentgen, ordinace má otevřít ještě letos

Ještě letos by mohla být v Lovosicích opět k dispozici rentgenologická ordinace. Původní byla uzavřena koncem roku 2020, protože její vybavení už bylo zastaralé. Město nyní ve spolupráci s Krajskou...

7. října 2025  9:20

Hrubý kárá i chválí ústecké posily, dotkl se i Ocampa v lese

V minulosti už po dvou porážkách na úvod ligové sezony sahal do týmu, letos byl šéf ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý trpělivější. „Asi stárnu,“ rozesmál se známý bouřlivák. „Ale na rovinu můžu...

7. října 2025  8:42

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...

6. října 2025  17:01

Stockholmský syndrom na severu. Snad země nedopadne jako Ústí, říká lídr SPOLU

Ústecký kraj zůstal věrný ANO. Hnutí tu získalo bezmála 45 procent hlasů. Koalice SPOLU s 15,4 procenta tu naopak ztratila, přesto její jednička na kandidátce, Michal Kučera z TOP 09, říká, že...

6. října 2025  12:51

Mačetou kamarádovi málem usekl prst. Oslava návratu z vězení ze zvrtla v bitku o ženu

Hodně nepovedenou oslavu návratu z vězení zažil minulý týden pětatřicetiletý muž z Teplic. V garáži v centru města se pohádal s kamarádem, který ho nakonec napadl mačetou. Oba byli silně opilí....

6. října 2025  10:39

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice slavily, Kozák po gólu krotil slzy

Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Sobotní bitvu na stadionu pražské Dukly otočily na 3:1, vyhrály po dvou měsících a...

6. října 2025  7:11

Všichni to házíme Babišovi, on zamete. V ghettech se těší na „zlatého Andrejka“

Premium

Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc...

6. října 2025

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

5. října 2025  22:05

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Po vážné nemoci zemřela starostka Jirkova u Chomutova Havlátková Jurštaková

V sobotu zemřela ve věku 64 let starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS), která dlouhodobě bojovala s vážným onemocněním. Informoval o tom Chomutovský deník, kterému zprávu potvrdil první...

5. října 2025  18:02

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Drtivé vítězství v Teplicích: ANO získalo dvojnásobek hlasů oproti SPOLU

Dvojnásobek hlasů než vládní koalice SPOLU dostalo hnutí ANO od voličů v Teplicích. V samotných Teplicích získalo skoro 42 procent, v celém okrese pak dokonce 46 procent. A třetí skončilo SPD Tomia...

5. října 2025  17:09

Most volil Babiše. Hnutí ANO zde získalo téměř každý druhý hlas

V Mostě získalo hnutí ANO ve volbách do skoro 50 procent hlasů. Druhému SPOLU odskočilo o více než 30 procent. A v celém mosteckém okrese byl tento rozdíl ještě markantnější. Překvapivým skokanem se...

5. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.