Lovosická radnice chce ve městě obnovit rentgen, je ochotná platit miliony

Obyvatelé Lovosic a okolí by do budoucna nemuseli jezdit na rentgenové vyšetření do Litoměřic či jiných měst. Radnice totiž usiluje o obnovení radiologického pracoviště, které ve městě nefunguje od ledna loňského roku.