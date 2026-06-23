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Firma odmítá odstranit z ulic reklamní tabule, město všechny zakrylo plachtami

Pavel Křivohlavý
  6:55
Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami, které jsou podle radnice v ulicích nelegálně a měly být již dávno odstraněny. Město před ně postavilo neprůhledné plachty, aby je zakrylo, a jednu už dokonce nechalo úplně odstranit. Další budou zřejmě brzy následovat.

„Už déle než rok vyzýváme společnost Rengl, aby odstranila veškeré plakátovací plochy, protože jsou už druhým rokem umístěny na pozemcích města bez jakéhokoliv oprávnění, tedy nelegálně,“ říká starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami. Ty nelegální, které podle radnice měly být už dávno odstraněny, nechalo zakrýt neprůhlednými plachtami. (červen 2026)
Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami. Ty nelegální, které podle radnice měly být už dávno odstraněny, nechalo zakrýt neprůhlednými plachtami. (červen 2026)
Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami. Ty nelegální, které podle radnice měly být už dávno odstraněny, nechalo zakrýt neprůhlednými plachtami. (červen 2026)
Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami. Ty nelegální, které podle radnice měly být už dávno odstraněny, nechalo zakrýt neprůhlednými plachtami. (červen 2026)
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Smlouvu s libereckou společností Rengl, která zajišťuje výlep plakátů a související servis, současné vedení radnice zdědilo po svých předchůdcích. Podle starosty nebyla pro Lovosice výhodná, protože firma radnici nic nehradila a město mohlo pouze na plochy vylepovat své plakáty. Navíc se radnici nelíbil neutěšený stav stojanů a jejich umístění v prostoru.

„Smlouva se společností Rengl byla ukončena v roce 2024 a ještě nějakou dobu trvala výpovědní doba. Firma se vyjádřila, že tuto výpověď považuje za neplatnou, ale nezdůvodnila proč. Nyní už rok a půl probíhá dopisování mezi právníky, ale důvod údajné neplatnosti společnost stále nesdělila,“ dodává Krejčí.

Ani na dotaz redakce, proč společnost Rengl považuje ukončení smlouvy s lovosickou radnicí za neplatné, společnost důvod neuvedla.

„Společnost Rengl považuje výpověď smlouvy z roku 2024 ze strany města Lovosice za neplatnou. Tuto věc nyní řeší Okresní soud v Litoměřicích, do jeho rozhodnutí považujeme smlouvu za platnou,“ napsal redakci jednatel Jaroslav Rengl a tím, že celý spor vnímá jako důsledek nestandardního jednání současného starosty Krejčího.

„Již na schůzce v roce 2024 bylo dohodnuto, že starosta sdělí své požadavky na vizuální podobu plakátovacích ploch a společnost Rengl je zapracuje a tím se vyřeší problém s takzvaným vizuálním smogem. Tyto požadavky starosta ve skutečnosti nikdy neposlal, tudíž nemohly být realizovány. Od té doby se pan starosta jednání s námi vyhýbá,“ doplňuje Rengl.

Současné umístění vizuálních zábran před plakátovací plochy je podle společnosti protiprávní. „Podali jsme kvůli tomu žalobu a čekáme v této věci na rozhodnutí soudu,“ uzavírá Rengl.

Po více než roce navíc Lovosicím došla trpělivost a vedle zakrytí ploch ke slovu přišly i rozbrušovačky.

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„Plakátovací plocha v Dlouhé ulici znemožňovala popelářům vyvážení odpadu kontejnerového stání tak moc, že se přes reklamní stojan nemohli k polopodzemním kontejnerům vůbec dostat. Na naše náklady jsme proto provedli odříznutí plakátovací plochy a její uskladnění s tím, že majitel si ji může odvézt,“ popisuje Krejčí.

Doplnil, že město vyzývá společnost, aby další plochy odstranila. Pokud tak neučiní v dohledné době, je radnice připravena přistoupit k jejich odříznutí a vymáhání veškerých nákladů.

„Lovosice se dlouhodobě snaží odstranit veškerý vizuální smog a pracovat s veřejným prostorem tak, aby podobné typy reklamních nosičů a billboardů, které nejsou vhodně udržovány nebo zde stojí nelegálně, byly odstraněny. Ve městě chceme nainstalovat plnohodnotný informační systém, který by neměl sloužit jen jako pouhá plakátovací inzertní plocha, ale jako informační nosič, který bude poskytovat obyvatelům i návštěvníkům města přehledné informace o kulturních akcích, tipech na výlety a dalším dění ve městě, včetně interaktivních map. Ideálně bychom ho chtěli spustit ještě v letošním roce,“ nastiňuje starosta.

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S nánosem reklamního smogu Lovosice bojují dlouhodobě. Před dvěma lety řešily odstranění nelegálních reklamních nosičů a billboardů různých vlastníků podél silnic a komunikací. Některé stály na pozemních města a jiné na pozemcích správy silnic.

„Ve spolupráci s majiteli pozemků se povedlo reklamní nosiče odstranit. Dále jsme ve spolupráci z některými podnikateli odstraňovali jejich nevzhledné a často už neaktuální reklamy. Vždy však odstraňování proběhlo ve vzájemné spolupráci a v klidu, pouze se společností Rengl nastala tahanice,“ doplňuje Krejčí.

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