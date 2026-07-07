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Lovosice nesmí rušit užívání ploch na plakáty, řekl soud. Odstranění nenařídil

Pavel Křivohlavý
  7:07
Spor Lovosic se společností Rengl o její reklamní plakátovací plochy vstoupil do dalšího dějství. Okresní soud v Litoměřicích totiž vyhověl firmě a zakázal městu rušit užívání devíti výlepových tabulí v ulicích. Na druhou stranu však soud městu neuložil, aby již umístěné překážky odstranilo.

Smlouvu se společností Rengl radnice vypověděla v roce 2024, podle Lovosic byla nevýhodná. Firma se ale vyjádřila, že své reklamní plochy neodstraní a výpověď považuje za neplatnou. Doposud však nezdůvodnila proč.

Po roce a půl právních tahanic se město rozhodlo plakátovací plochy zakrýt a postavilo před ně konstrukce s plachtami. Jednu tabuli, jež bránila odvozu odpadů, také odstranilo.

Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami. Ty nelegální, které podle radnice měly být už dávno odstraněny, nechalo zakrýt neprůhlednými plachtami. (červen 2026)
Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami. Ty nelegální, které podle radnice měly být už dávno odstraněny, nechalo zakrýt neprůhlednými plachtami. (červen 2026)
Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami. Ty nelegální, které podle radnice měly být už dávno odstraněny, nechalo zakrýt neprůhlednými plachtami. (červen 2026)
Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami. Ty nelegální, které podle radnice měly být už dávno odstraněny, nechalo zakrýt neprůhlednými plachtami. (červen 2026)
9 fotografií

Společnost Rengl se pak obrátila na soud. „Rozhodnutí soudu vítáme a jsme rádi, že se potvrzuje, na čí straně je pravda,“ okomentoval verdikt jednatel firmy Jaroslav Rengl.

Starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice) řekl, že rozhodnutí soudu bude město respektovat, ale po poradě s právním zástupcem bude zvažovat podání odvolání.

Firma odmítá odstranit z ulic reklamní tabule, město všechny zakrylo plachtami

V praxi nicméně verdikt situaci příliš nezmění. Plachty, které plakátovací plochy zakrývají, totiž mohou zůstat na svých místech.

„Soud sice řekl, že město by nemělo společnosti bránit v užívání ploch, ale na druhou stranu soud městu neuložil, aby již umístěné překážky odstranilo. Soud tak společnosti vyhověl pouze v jednom bodě, ale v ostatních dvou žalobu zamítl,“ doplňuje Krejčí.

Zamítnuté body žaloby podle starosty zahrnovaly právě žádost, aby město odstranilo plachty, a také požadavek, aby radnice přestala dávat zdejším technickým službám pokyny k odstraňování výlepových ploch.

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