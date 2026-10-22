„V první žalobě jde o vyklizení míst výlepových ploch. Chceme, aby bylo rozhodnuto, že tyto plochy jsou zde nelegálně a mají být rozhodnutím soudu odstraněny. Protože nyní běží žaloba na vyklizení, tak jsme čistě z opatrnosti zástěny odstranili, aby nedocházelo k nějaké konfrontaci,“ říká starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).
Podle právního zástupce města Ondřeje Pojkara je cílem předejít výkladovým sporům a zároveň zamezit tomu, aby společnost Rengl v navazujících řízeních argumentovala tím, že nemohla výlepové plochy řádně užívat.
Druhá žaloba bude podle města mířit na bezdůvodné obohacení firmy. „Firma Rengl v Lovosicích podniká bez potřebné smlouvy,“ vysvětluje starosta s tím, že pozemky, na kterých jsou výlepové plochy umístěny, patří městu, a to s firmou už smluvní kontakt rozvázalo.
Žaloba se točí i kolem financí za ušlé nájemné. Zatímco firma za plochy posílá platby, město je vrací zpátky. „Společnost Rengl městu posílá nějaké finance, ale my vůbec nevíme, na základě čeho to dělá, proto vše posíláme nazpátek. Takovéto finance totiž nemůžeme zaúčtovat, protože nemáme žádný smluvní vztah,“ popisuje starosta.
Radnice, která smlouvu s libereckou firmou Rengl v roce 2024 vypověděla, protože ji považovala za nevýhodnou, stále trvá na tom, že proces ukončení spolupráce proběhl tak, jak má, a firma tak užívá městské pozemky bez právního důvodu. Proto vedení města společnost vyzvalo, aby své plakátovací plochy odstranila, a plochy zakrylo paravany.
Jaroslav Rengl, jednatel firmy Rengl, výpověď neakceptuje, protože v ní prý jeho právníci viděli určitou nesrovnalost. „Doslova říkají: Takhle to udělat nejde. Nechtějí, abychom sdělovali, co přesně, protože pro případ nějakého soudního sporu by to nebylo dobré,“ poznamenává Rengl.
Jelikož společnost ukončení smlouvy s městem považuje za neplatné, i ona se před časem obrátila na soud. Ten její námitce letos v červnu vyhověl a zakázal městu rušit užívání devíti výlepových tabulí v ulicích.
Město ovšem podle svého právního výkladu paravany neodstranilo. „Soud sice řekl, že město by nemělo společnosti bránit v užívání ploch, ale na druhou stranu soud městu neuložil, aby již umístěné překážky odstranilo,“ vysvětluje Krejčí.
Firma na město poslala exekutora
Firma Rengl tento přístup odmítla a na město poslala exekutora. „Město zábrany ponechalo a my jsme se začali bránit. Exekutor před měsícem městu Lovosice udělil pokutu 60 tisíc korun, že nesplnilo pravomocný rozsudek. Město to ale nerespektovalo a exekutor jim udělil pokutu dalších 100 tisíc korun,“ nastiňuje Rengl.
Proti exekučnímu řízení se však Lovosice podle starosty postavily. „Město momentálně nic nehradí a běží exekuční řízení s návrhem na jeho zastavení,“ doplňuje Krejčí.