Říkejte mu „Mostbyldrahej“. Lovosice pořídí nový přívoz, lidé navrhovali jméno

K lovosickému přívozu až do loňské sezony neodmyslitelně patřila loď Tramín s Vlastimilem Walterem za kormidlem. „Kapitánem nové lodi bude pan Walter i nadále. Zároveň ale sháníme i další kapitány, aby přívoz mohl jezdit každý den v týdnu. Starý Tramín nám sloužil mnoho let a stal se symbolem lovosického přívozu. Za všechny odjeté sezony mu patří velké poděkování, budeme na něj rádi vzpomínat,“ říká starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).
Dosluhující Tramín, který bylo nutné často opravovat, nahradí nově postavená loď, která lovosickou radnici vyjde na 2,5 milionu korun.
Pro vlastní plavidlo se Lovosice rozhodly, protože Tramín, který nikdy nebyl v majetku města, si pouze pronajímaly od soukromého vlastníka.
„Ten se však rozhodl Tramín spolu s celým areálem, který je zázemím pro loď na břehu Labe, prodat za částku, kterou si město dovolit nemůže. Tramín jsme si doposud pronajímali za 20 tisíc korun měsíčně a navíc jsme tuto loď museli na vlastní náklady opravovat a udržovat,“ popisuje starosta.
Ceny jízdného ani provozní doba se s příchodem nového plavidla měnit nebudou. Dospělí tak za převezení zaplatí 30 korun, děti od 6 do 15 let a senioři 20 korun a za kolo, kočárek nebo psa si pasažéři připlatí deset korun.
„Přívoz bude na lovosické straně odjíždět z téměř stejného místa, jako jezdil Tramín. Nová loď však umožňuje nástup přes přední sklopnou rampu, a proto bude najíždět ke sjezdu na spouštění lodí, což ocení nejen cyklisti s těžšími elektrokoly, ale i třeba rodiny s kočárky,“ doplňuje Krejčí s tím, že přívoz budou i nadále provozovat technické služby.
Radnice chce pro nové plavidlo zvučné a snadno zapamatovatelné jméno, s prosbou o pomoc se obrátilo také na veřejnost. Své návrhy lidé mohli do konce března psát do komentářů na facebookovém profilu města.
Několik prvních navrhli sami představitelé města, například Albis (latinsky Labe), Agnes (křestní jméno manželky lovosického obchodníka a starosty Josefa Pfannschmidta) nebo Elba (historický název řeky Labe).
Mezi návrhy čtenářů se objevily názvy odrůd vinné révy, upomínající na předchůdce Tramín, nebo jméno Přívooooooooooooooz, které navazuje na nový logotyp města, až po vtipné „Mostbyldrahej“.
Jak se nakonec bude přívoz jmenovat, zatím není jasné.