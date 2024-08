Lávku přes Labe město odkládá, majitelka zdesetinásobila cenu za pozemek

O vybudování lávky přes Labe do Píšťan uvažuje lovosická radnice už od roku 2008. Lávka by měla na lovosické straně začínat v blízkosti přívozu u kavárny Zámeček, kde by vznikla nájezdní rampa a napojení na stávající cyklostezku. Pokračovala by přes Havraní ostrov a končila by nedaleko přívozu na píšťanské straně Labe. | foto: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz