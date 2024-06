Pryč ze sedmdesátek. Po nástupištích opraví v Lovosicích i nádražní budovu

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Na práce v kolejišti nyní navazujeme celkovou rekonstrukcí nádražní budovy. Ta vznikla v roce 1968 jako součást celkové přestavby stanice. Cestující získají moderní prostředí, ale budova si přesto uchová svůj původní ráz,“ popisuje generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.

Stavbaři mají v plánu provést úpravy uvnitř budovy tak, aby se zlepšila funkčnost veřejných prostor. Podle dřívějšího vyjádření Pavla Tesaře, mluvčího SŽ, by zde měla vzniknout například čekárna pro matky s dětmi a cestující také získají nové toalety. Další práce se budou týkat zateplení obvodového pláště objektu a střechy. Úsporu provozních nákladů přinese i rekonstrukce rozvodných sítí a elektroinstalací a instalace fotovoltaické elektrárny.

U budovy také vzniknou nová parkoviště se stojany pro dobíjení elektromobilů a místa pro jízdní kola.

Celkové náklady by se měly vyšplhat až na 240 milionů korun. Dokončení rekonstrukce Správa železnic plánuje na červenec příštího roku.

Cestují se na modernizaci budovy těší. „Po skoro šedesáti letech si to už zaslouží. Vždycky, když sem vstupuji, připadám si, že procházím historií. Dýchá to tu zaseklými sedmdesátkami,“ říká muž středního věku. Také seniorka, která z lovosického nádraží zhruba jednou týdně jezdí místní lokálkou, se na úpravy těší. „V zimě je tu chladno. Hala je nevlídná a čekání na vlak tu není moc příjemné,“ míní žena.

S právě proběhlou proměnou podchodu a nástupišť jsou však cestující velice spokojeni. „Jsem moc ráda, že tu jsou výtahy. S kočárkem do schodů to nebylo nic příjemného,“ usmívá se maminka s dětmi.

Další z cestujících si zase pochvaluje prodloužení nádražního podchodu do čtvrti Nové Klapý. „Dříve jsme to museli sáhodlouze obcházet, nyní jsme na nádraží raz dva,“ říká žena, která ze stanice každý den jezdí do práce.

Celkové náklady na rekonstrukci nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů činily téměř 440 milionů korun.