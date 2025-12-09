Oprava nádraží v Lovosicích se znovu protáhla. Cestující nešetří kritikou

Pavel Křivohlavý
  6:51
Rekonstrukce vlakového nádraží v Lovosicích nabírá další zpoždění. Původně měla být hotová v srpnu, pak v listopadu a nyní se její dokončení kvůli úpravám konstrukcí budovy a střechy posouvá až na příští rok. Cestující, kteří se tak stále musí pohybovat v provizorních prostorách na staveništi, nesou současnou situaci velmi nelibě.

„Na jedné ceduli je termín dokončení srpen 2025 a na další listopad 2025, ani se neobtěžují to sjednotit. A kdy to opravdu bude dokončeno, je ve hvězdách,“ zlobí se cestující Petr na špatnou informovanost cestujících. Prodlužování stavby se nelíbí ani paní Květě, která tu často přesedá: „Kdy už to konečně bude? Stále se tu něco bourá a staví a výsledek nikde.“

Rekonstrukce nádražní budovy v Lovosicích. (listopad 2025)
Rekonstrukce nádražní budovy v Lovosicích. (listopad 2025)
Rekonstrukce nádražní budovy v Lovosicích. (listopad 2025)
Vizualizace budoucí podoby lovosického nádraží.
Cestujícím vadí zejména nevyhovující provizorní zázemí. „Není tu čekárna, jen průchod staveništěm, kde fouká. Při častém zpoždění drah je zde čekání opravdu velmi nepříjemné,“ říká paní Blanka, která nádraží v Lovosicích využívá každý den při cestě do práce.

Podle Správy železnic (SŽ), která opravu lovosického nádraží provádí, by stavba měla skončit už brzy. „Práce na rekonstrukci nádražní budovy v Lovosicích směřují do finále. Kvůli nutným úpravám konstrukcí budovy a střechy došlo k aktualizaci harmonogramu, stavba by tak měla skončit na začátku příštího roku,“ nastiňuje Dušan Gavenda, mluvčí generálního ředitelství SŽ.

Konkrétnější termín uvádí lovosický starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice). „Práce jsou v plném proudu. Je dokončena zhruba polovina administrativních prostor, střecha je doplněna o fotovoltaiku a hlavní stavební práce se teď zaměřují na velkou vstupní halu. Předpokládaný termín dokončení je na přelomu ledna a února 2026. V tu dobu budeme přebírat prostory na vybudování nového samoobslužného infocentra,“ popisuje Krejčí s tím, že zhruba na přelomu února a března bude zahájen zkušební provoz infocentra.

Nádraží v Lovosicích polyká stamiliony. Obří proměnu završuje oprava haly

Rekonstrukce odbavovací haly nádražní budovy z roku 1968 probíhá od poloviny minulého roku. Její náklady si vyžádají 240 milionů korun a budova by si i po této velké opravě měla zachovat svůj původní ráz, který vzešel z návrhu Josefa Dandy, jednoho z předních architektů, již se zabývali nádražními objekty ve druhé polovině minulého století.

Projekt nádražní budovy v Lovosicích byl ovlivněn bruselským stylem, architektonicky nese jasné stylové znaky doby vzniku i přetrvávajících funkcionalistických tendencí.

„Rekonstrukce nádražní budovy ze 60. let minulého století nyní zlepší funkčnost veřejných prostor, lovosické nádraží bude mít nově zateplenou fasádu i střechu. Další úsporu provozních nákladů přinášejí úpravy rozvodů a elektroinstalací a instalace fotovoltaické elektrárny. Přímo u nádraží pak vzniknou parkoviště se stojany pro dobíjení elektromobilů a místa pro jízdní kola,“ popisuje Gavenda.

Proměna lovosické výpravní budovy navazuje na opravu nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů, jejichž celkové náklady činily téměř 440 milionů korun. Nástupiště dostala nové zastřešení a cestující tu mají k dispozici výtahy i nové monitory s informacemi o spojích.

Úpravy má za sebou také podchod, který byl prodloužen až do Máchovy ulice na druhé straně nádraží, čímž obyvatelům čtvrti Nové Klapý výrazně usnadnil přístup k vlakům.

9. prosince 2025  7:50

Oprava nádraží v Lovosicích se znovu protáhla. Cestující nešetří kritikou

