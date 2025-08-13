Prohraný spor s chemičkou má následky. Lovosice musejí odsunout některé projekty

Od zvýšení koeficientu pro místa s průmyslovou výrobou a skladováním Lovosice očekávaly příjem zhruba 50 milionů korun. Ty chtěly využít na projekty v oblasti energetiky a životního prostředí, které by například pomohly snižovat závislost na fosilních palivech. Teď je ale všechno jinak.
„Výpadek těchto příjmů nyní znamená stopku pro všechny akce akčního plánu pro udržitelné klima,“ uvedl lovosický starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).
„Plánovali jsme například budování parkovišť s modrozelenou infrastrukturou, tedy se zasakováním dešťové vody, dále budování fotovoltaických elektráren, úsporná osvětlení nebo zateplování objektů. Všechny tyto investice se nyní musí minimálně o rok odsunout,“ doplnil.
Ostatní investiční akce, které mělo město připravené na tento rok, nicméně proběhnou beze změn. Kvůli soudnímu sporu totiž zastupitelstvo v rozpočtu na letošní rok počítalo s možnými nižšími příjmy a také s tím, že případný výpadek bude řešit pomocí finanční rezervy. Ta však nepokryje náklady na všechny plány.
O zvýšení koeficientu z hodnoty 2 na hodnotu 4 pro místa s průmyslovou výrobou a skladováním rozhodlo lovosické zastupitelstvo v roce 2024. Cílem navrhovaného opatření bylo podle vedení města narovnání „nerovného zatížení společného prostoru a sdílené infrastruktury“. Nemovitosti, jichž se mělo opatření dotknout, „znamenají pro město velké ekologické zatížení“.
Soud za soudem
Společnost Lovochemie, které se měl koeficient zvýšit, však proti rozhodnutí radnice podala stížnost u soudu. Opatření napadla jako diskriminační. V lednu letošního roku pak Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí města označil jako nicotné a navýšení koeficientu zrušil.
Lovosice se nevzdaly a obrátily se na Nejvyšší správní soud (NSS). Ten nařídil opětovné projednání, avšak i podruhé krajský soud vyhověl žalobě Lovochemie. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že opatření obecné povahy bylo vydáno nezákonně.
Město se opět obrátilo na NSS. Ten se na sklonku července navzdory předchozímu odlišnému právnímu výkladu krajského soudu sice ztotožnil s právním názorem Lovosic, že opatření obecné povahy bylo možné v roce 2024 vydat, ale zároveň opatření zrušil. Podle NSS město svůj krok nedostatečně odůvodnilo a opatření bylo nepřezkoumatelné.
Lovochemie uspěla. Chabé zdůvodnění, vytkl soud Lovosicím snahu zvýšit daň
„Stěžovatel (Lovosice, pozn. red.) si v něm protiřečí ohledně rozhodných kritérií pro zařazení pozemků a nemovitostí do vyšší daňové zátěže, která navíc nejsou stanovena jasně,“ stojí v rozsudku.
„Domníváme se, že kladení nároků na míru konkrétnosti, s jakou mají obce obhajovat výběr dotčených nemovitostí, není opřeno o právní předpis, ale je výsledkem soudního výkladu. Rozsudek tak ilustruje obecně existující právní nejistotu v této oblasti. Přesto rozhodnutí respektujeme,“ uvedlo vedení města v reakci na soudní rozhodnutí.
Krejčí pak doplnil, že lovosické zastupitelstvo už schválilo nové opatření obecné povahy pro rok 2026, opět s hodnotou koeficientu 4. „V procesu finální přípravy je také schválení Obecně závazné vyhlášky pro stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí, která se bude projednávat na zastupitelstvu města 10. září,“ nastínil.