Prohraný spor s chemičkou má následky. Lovosice musejí odsunout některé projekty

Pavel Křivohlavý
  16:16
Po prohraném soudu s Lovochemií z holdingu Agrofert o výši daně z nemovitosti musejí Lovosice odložit všechny plánované ekologické projekty. Přišly tím totiž o desítky milionů korun. Město už schválilo nové opatření s vyšším koeficientem pro nadcházející rok, letos už však několik svých záměrů kvůli výpadku příjmů neuskuteční.

Od zvýšení koeficientu pro místa s průmyslovou výrobou a skladováním Lovosice očekávaly příjem zhruba 50 milionů korun. Ty chtěly využít na projekty v oblasti energetiky a životního prostředí, které by například pomohly snižovat závislost na fosilních palivech. Teď je ale všechno jinak.

Areál Lovochemie v Lovosicích.
Areál Lovochemie v Lovosicích.
Areál Lovochemie v Lovosicích.
Areál Lovochemie v Lovosicích.
13 fotografií

„Výpadek těchto příjmů nyní znamená stopku pro všechny akce akčního plánu pro udržitelné klima,“ uvedl lovosický starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

„Plánovali jsme například budování parkovišť s modrozelenou infrastrukturou, tedy se zasakováním dešťové vody, dále budování fotovoltaických elektráren, úsporná osvětlení nebo zateplování objektů. Všechny tyto investice se nyní musí minimálně o rok odsunout,“ doplnil.

Ostatní investiční akce, které mělo město připravené na tento rok, nicméně proběhnou beze změn. Kvůli soudnímu sporu totiž zastupitelstvo v rozpočtu na letošní rok počítalo s možnými nižšími příjmy a také s tím, že případný výpadek bude řešit pomocí finanční rezervy. Ta však nepokryje náklady na všechny plány.

O zvýšení koeficientu z hodnoty 2 na hodnotu 4 pro místa s průmyslovou výrobou a skladováním rozhodlo lovosické zastupitelstvo v roce 2024. Cílem navrhovaného opatření bylo podle vedení města narovnání „nerovného zatížení společného prostoru a sdílené infrastruktury“. Nemovitosti, jichž se mělo opatření dotknout, „znamenají pro město velké ekologické zatížení“.

Soud za soudem

Společnost Lovochemie, které se měl koeficient zvýšit, však proti rozhodnutí radnice podala stížnost u soudu. Opatření napadla jako diskriminační. V lednu letošního roku pak Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí města označil jako nicotné a navýšení koeficientu zrušil.

Lovosice se nevzdaly a obrátily se na Nejvyšší správní soud (NSS). Ten nařídil opětovné projednání, avšak i podruhé krajský soud vyhověl žalobě Lovochemie. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že opatření obecné povahy bylo vydáno nezákonně.

Město se opět obrátilo na NSS. Ten se na sklonku července navzdory předchozímu odlišnému právnímu výkladu krajského soudu sice ztotožnil s právním názorem Lovosic, že opatření obecné povahy bylo možné v roce 2024 vydat, ale zároveň opatření zrušil. Podle NSS město svůj krok nedostatečně odůvodnilo a opatření bylo nepřezkoumatelné.

Lovochemie uspěla. Chabé zdůvodnění, vytkl soud Lovosicím snahu zvýšit daň

„Stěžovatel (Lovosice, pozn. red.) si v něm protiřečí ohledně rozhodných kritérií pro zařazení pozemků a nemovitostí do vyšší daňové zátěže, která navíc nejsou stanovena jasně,“ stojí v rozsudku.

„Domníváme se, že kladení nároků na míru konkrétnosti, s jakou mají obce obhajovat výběr dotčených nemovitostí, není opřeno o právní předpis, ale je výsledkem soudního výkladu. Rozsudek tak ilustruje obecně existující právní nejistotu v této oblasti. Přesto rozhodnutí respektujeme,“ uvedlo vedení města v reakci na soudní rozhodnutí.

Krejčí pak doplnil, že lovosické zastupitelstvo už schválilo nové opatření obecné povahy pro rok 2026, opět s hodnotou koeficientu 4. „V procesu finální přípravy je také schválení Obecně závazné vyhlášky pro stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí, která se bude projednávat na zastupitelstvu města 10. září,“ nastínil.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Lenešice na Lounsku bojují s invazí švábů. Hmyz se rozšířil do desítek zahrad i domů. Nezastavila ho ani plošná dezinsekce. Podle místních je příčinou plastový odpad, který v obci před několika...

Máme plán na prvních sto dnů vlády, říká Babiš voličům. Špiclují nás, tvrdí

„Můžeme do vlády nastoupit zítra a uděláme tam za měsíc víc, než oni za čtyři roky,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš ve středu v podvečer v Roudnici nad Labem. „Karel Havlíček už má sepsaných prvních...

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme...

Jako vejce vejci. Se Šulcem si mě pletou i v obchodě, směje se ústecký klon Kott

Jako vejce vejci. Podívejte se na Tomáše Kotta – a uvidíte Pavla Šulce. Přestoupil z Plzně do Lyonu, nebo do Ústí nad Labem? I v běžném životě si fotbalistu Viagemu pletou s obletovaným českým...

Prohraný spor s chemičkou má následky. Lovosice musejí odsunout některé projekty

Po prohraném soudu s Lovochemií z holdingu Agrofert o výši daně z nemovitosti musejí Lovosice odložit všechny plánované ekologické projekty. Přišly tím totiž o desítky milionů korun. Město už...

13. srpna 2025  16:16

Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna

S překvapivou výpovědí dnes předstoupil před Krajský soud v Ústí nad Labem muž obžalovaný z loňské dvojnásobné vraždy v Domaslavicích na Teplicku. Obviněný, který podle spisu zabil svého pětiletého...

13. srpna 2025  9:05,  aktualizováno  11:57

Chmelaři jsou v napětí kvůli počasí. Ohlášené tropy rostlinám neprospějí

Pěstitelé chmele letos očekávají průměrnou sklizeň. Chmel, který nyní dozrává na 4 815 hektarech chmelnic, se začne sklízet o nadcházejícím víkendu. V posledních dnech jsou ale chmelaři v napětí a se...

12. srpna 2025  15:34

Úřady chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách, míní ombudsman

Úřady podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách. Schválení podle něj není možné bez souhlasu orgánu ochrany přírody, jako se to dělo v...

12. srpna 2025  14:03

Jako vejce vejci. Se Šulcem si mě pletou i v obchodě, směje se ústecký klon Kott

Jako vejce vejci. Podívejte se na Tomáše Kotta – a uvidíte Pavla Šulce. Přestoupil z Plzně do Lyonu, nebo do Ústí nad Labem? I v běžném životě si fotbalistu Viagemu pletou s obletovaným českým...

12. srpna 2025

Po 30 letech zase těžba? Firmu láká odpad z rudného dolu v Krušných horách

Po 30 letech by se u Měděnce v Krušných horách mohla obnovit těžba. Nový projekt společnosti Belvoir míří na odkaliště, kde je uložen odpadní materiál z dřívějšího rudného dolu. Firma z něj chce...

12. srpna 2025  6:54

Jsem pitomec, řekl účetní. Prosázel miliony ze soudní kasy, vězení má téměř jisté

Na šest a půl roku poslal Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého účetního Okresního soudu v Lounech Josefa Pelce, jenž podle obžaloby zpronevěřil z účtu soudu přes 16 milionů korun. V Ústí...

11. srpna 2025  14:14

Víc semaforů, upravené přechody. Silnice u nemocnice v Ústí bude bezpečnější

Letos na podzim začnou v Ústí nad Labem stavbaři pracovat na zvýšení bezpečnosti čtyřproudé dopravní tepny u Masarykovy nemocnice. Město změny vyjdou zhruba na 65 milionů korun bez DPH. Součástí...

11. srpna 2025  7:04

Jak Lauko lovil hvězdy, aby uctil svého kamaráda. Měl jsem na krajíčku, přiznal

Jakub Lauko demonstroval sílu přátelství. Pět let tady už Ondřej Buchtela není, přesto pro svého kamaráda uspořádal sobotní benefici v Chomutově plnou hvězd. Reprezentant, který posílil Pardubice, si...

11. srpna 2025  6:26

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

10. srpna 2025  12:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plachý, nástupce legendy Varnsdorfu: Prubířská zkouška, ale obstojíme

Legendární Vlastimil Gabriel, který ve fotbalovém Varnsdorfu působí v různých pozicích přes 60 let, poznal Jana Plachého už jako dítě. Když se v roce 1972 narodil, jeho táta tu hrál třetí ligu. „Máme...

10. srpna 2025  10:50

Obytňák napěchovaný českou keramikou. Nizozemec přivezl muzeu 35letou sbírku

Krásně zbarvené a geometricky vyvedené keramické čajové soupravy, konvičky, hodiny či vázy si mohou prohlédnout návštěvníci teplického Regionálního muzea. Exponáty jsou součástí výstavy nazvané...

10. srpna 2025  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.