Ve společném tiskovém prohlášení o tom dnes novináře informovali zástupci kraje i školy. Jaké povahy údajné nevhodné ředitelovo chování bylo, kraj neupřesnil.
Ve škole se za účasti zástupce zřizovatele uskutečnilo interní šetření vedené odborníky z pedagogicko-psychologické poradny. Podle kraje je hlavní prioritou duševní pohoda a bezpečnost žáků.
Kraj ve spolupráci se školou přijal okamžitá opatření ke zvýšení bezpečnosti studentů a stabilizaci situace. Posílena byla psychologická podpora a pro žáky, rodiče i pedagogy je zajištěna krizová intervence.
„Situaci řešíme s maximální vážností,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro školství Jindra Zalabáková (ANO).
„Jedlinský, který dosud působil na pozici zástupce ředitele a jako metodik prevence rizikového chování, má dlouholeté zkušenosti s pedagogickým řízením,“ doplnila náměstkyně. Kraj bude na nového ředitele vypisovat výběrové řízení.
Gymnázium připravuje setkání pro rodiče, kde chce zodpovědět jejich dotazy a poskytnout jim potřebné informace. „Bezpečnost a pohoda žáků je naší nejvyšší prioritou,“ zdůraznil Jedlinský.