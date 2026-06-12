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Exředitele gymnázia dál prověřuje policie, jeho nástupce chce zavést řadu změn

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  11:22
Případ dnes již bývalého ředitele gymnázia v Lovosicích Marka Buška, na něhož podal krajský úřad jakožto zřizovatel trestní oznámení kvůli podezření z nevhodného chování, je podle zjištění iDNES.cz stále ve fázi prověřování. Funkce se mezitím ujal Buškův zástupce Lukáš Jedlinský. Ten chce na škole zavést řadu novinek.
Ústecký kraj podal trestní oznámení kvůli chování ředitele Gymnázia Lovosice.

Ústecký kraj podal trestní oznámení kvůli chování ředitele Gymnázia Lovosice. | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Lukáš Jedlinský, nový ředitel gymnázia v Lovosicích.
Ústecký kraj podal trestní oznámení kvůli chování ředitele Gymnázia Lovosice.
Ústecký kraj podal trestní oznámení kvůli chování ředitele Gymnázia Lovosice.
Ústecký kraj podal trestní oznámení kvůli chování ředitele Gymnázia Lovosice.
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Bývalý ředitel čelí podle dřívějších informací iDNES.cz podezření, že udržoval intimní vztah se studentkou. Krajský úřad bližší informace sdělit odmítl. Jeho mluvčí Magdalena Fraňková pouze podotkla, že impulzem pro podání trestního oznámení byly podněty od žáků.

„V uvedené věci stále probíhá prověřování a úkony trestního řízení dosud nebyly ukončeny. V současné době nemáme k případu žádné nové skutečnosti, které by bylo možné zveřejnit,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

V Lovosicích řeší chování ředitele gymnázia. Intimní vztah se studentkou, zní školou

Podle Jedlinského nebyla změna ve vedení školy pro učitele ani studenty jednoduchá. „Ta změna nastala velmi náhle a pro většinu lidí ve škole byla nečekaná. Nějakou dobu trvalo, než se s tím všichni vyrovnali,“ popsal nový ředitel.

Jedlinský na škole dlouhodobě působil jako zástupce ředitele a metodik prevence rizikového chování. „Myslím, že paradoxně ta situace školu do určité míry semkla,“ uvedl.

Vedení školy podle něj od začátku vsadilo na otevřenou komunikaci směrem k rodičům. „Snažili jsme se být maximálně transparentní, ale zároveň tak, abychom neohrozili probíhající vyšetřování. Když lidé nemají informace, vznikají různé fámy a spekulace,“ řekl Jedlinský.

Nový ředitel chce nyní školu více zaměřit na modernější přístup ke vzdělávání i větší podporu studentů. Jednou z priorit je podle něj úprava školního prostředí a vznik „fresh zón“, tedy prostor, kde by studenti mohli trávit volný čas, ohřát si jídlo nebo pracovat na úkolech.

„Jsme škola, kde je hodně odpoledního vyučování, a studenti často nemají kde mezi hodinami být. Chceme proto vytvořit zázemí přímo pro ně,“ popsal.

Gymnázium zároveň od příštího školního roku chystá výraznější změnu učebního plánu. Vedení chce studentům ve vyšších ročnících nabídnout více volitelných předmětů a větší možnost profilace podle jejich zaměření.

„Studenti by měli mít možnost více si vybírat předměty podle toho, co chtějí dál studovat. Kdo směřuje humanitním směrem, nebude se muset v takové míře trápit fyzikou a naopak,“ vysvětlil nový ředitel.

„Děti dnes čelí jiným tlakům než dřív. Chceme je vést nejen k tomu, aby dostávaly úlevy, ale hlavně k posilování odolnosti pro běžný život a náročné situace,“ uvedl Jedlinský.

2. prosince 2025
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