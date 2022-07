Lovecký zámeček Dvojhradí povstal z popela, oprava trvala tři a půl roku

„Nebylo to vůbec snadné vrátit zámeček do původního stavu. Museli jsme jednat se spoustou úřadů, s památkáři a trvalo to déle, než jsme čekali. Naštěstí se to ale povedlo,“ oddychla si Alena Nováková, majitelka objektu, jejíž rodina se o zámeček a přilehlou oboru stará už po tři generace.

Dodnes si živě pamatuje noční požár ze září 2018, kdy zámeček zcela vyhořel. „Zahořelo to kolem druhé hodiny ráno na verandě. Bydlíme hned naproti, v noci mě probudilo velké světlo. Když jsem vstala a viděla to, byla to hrůza. Zavolali jsme hasiče, ale než přijeli, byl celý vršek pryč,“ popsala.

Další půlrok trvalo policejní vyšetřování, až poté se majitelé zámečku mohli vrhnout do oprav. „Řekli jsme si, že pláčem nic nespravíme, a na jaře dalšího roku začali jednat. Vypracovali jsme projekt, sehnali nejrůznější povolení a také firmu, která to udělala,“ nastínila Nováková, jak vlastníci postupovali.

Vzhledem k tomu, že je barokní budova od roku 1958 památkově chráněná, museli každý krok konzultovat s památkáři. „Ale nebyl v tom žádný zásadní problém,“ poznamenala.

Rekonstrukce objektu vyšla na 7 milionů korun. Část peněz Novákovi uhradili z pojistky a pomohly jim také příspěvky Ústeckého kraje a ministerstva kultury.

Lovecký zámeček V letech 1702 až 1703

ho nechal pro hraběnku Tuppolenu postavit František Clary-Aldringen. V okolí barokní stavby vznikla obora s lesní zvěří o rozloze 60 hektarů. Během druhé světové války byly obora i zámeček poničeny. V roce 1974 Severočeské státní lesy budovu zrenovovaly a zřídily kolem ní i novou 20hektarovou oboru, v níž dnes žije několik druhů lesní zvěře. Budova zámečku, která je

od roku 1958 památkově chráněná, v noci na 26. září 2018 zcela vyhořela. Zbyly jen obvodové zdi. Rekonstrukce trvala déle než 3 roky a vyšla na 7 milionů korun.

„Dohromady jsme získali 600 tisíc. Dalších 100 tisíc korun se pak vybralo ve sbírce mezi lidmi,“ poděkovala Nováková s tím, že zbytek rodina uhradila z vlastních zdrojů.

Nejsložitější na obnově Dvojhradí podle ní paradoxně byly dokončovací práce. „Vyšvihnutí stavby a krovů šlo docela rychle. Nejvíce času zabralo dokončování, schody, parapety a podobně. Bylo těžké sehnat řemeslníky, navíc do toho přišel covid, což práce zdrželo. Jsme rádi, že už to máme za sebou,“ přiznala.

Po opravě už má zámeček i protipožární ochranu. „Máme tady hlásiče a čidla nám monitorují i noční pohyb kolem objektu. Poučili jsme se z toho, co se stalo,“ uvedla Nováková.

Kromě společenského sálu pro 40 lidí, který se nachází v patře budovy, bude pro návštěvníky v přízemí, stejně jako před požárem, fungovat restaurace. Poprvé otevřeno měla ve středu.

„Nabízíme tradiční pokrmy, na které byli lidé zvyklí, jako zvěřinovou svíčkovou a české buchty,“ podotkla majitelka s tím, že se lidé mohou těšit i na pizzu. „Chystáme i rozvoz,“ doplnila.

Oficiální otevření zámečku proběhne v sobotu 2. července. „Otevřeme naše prostory, aby se k nám mohli lidé přijít podívat. Chystáme k tomu i zábavný program pro děti, soutěže a podobně. Během dne tu budou hrát i dvě country kapely,“ pozvala majitelka návštěvníky.

Kromě dobrého jídla se mohou projít i v přilehlé oboře, která patří Lesům ČR a žije v ní na 40 kusů zvěře. „Je tu jelen evropský, prase divoké, daněk evropský a jelen sika. Zvířata jsou zvyklá na děti, nechají se od nich i krmit. Ročně oboru navštíví zhruba 60 tisíc lidí,“ zmínila Nováková.

Viník požáru se dodnes nenašel

Ačkoliv vyšetřování příčin požáru trvalo déle než půl roku a policisté nakonec zjistili, že zámeček skutečně někdo zapálil úmyslně, viníka se jim dodnes odhalit a chytit nepodařilo.

„Z provedeného šetření vyplynulo, že došlo k úmyslnému zapálení objektu pomocí akcelerantu hoření,“ potvrdil tehdy mluvčí teplické policie Daniel Vítek.