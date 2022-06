Louny a Žatec chtějí sportovní haly, zapojí české i zahraniční architekty

V Lounech nejdříve uvažovali o rozšíření stávající městské sportovní haly, což by znamenalo její přestavbu. Tuto variantu nakonec tamní politici zavrhli, protože by přístavbě muselo ustoupit venkovní hřiště na volejbal, padlo by i několik vzrostlých stromů.

Radní nakonec zvolili druhou možnost – výstavbu zcela nové haly v prostoru ZŠ kpt. Otakara Jaroše, ta je podle vedení města výhodnější.

„Nová sportovní hala by byla propojena se školou, která by ji mohla využívat v dopoledních hodinách,“ sdělil starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny) s tím, že kapacita městské sportovní haly je naplněná. „Nová hala by tak posílila kapacity pro organizované sporty,“ dodal.

Nová sportovní hala v Lounech by byla propojena se školou, která by ji mohla využívat v dopoledních hodinách.

Nové sportoviště má sloužit především basketbalistům, kterým chybí domovské sportoviště a trénují po školních tělocvičnách. Odehrávají se tam i zápasy, což není podle trenéra Jakuba Hnátka ideální.

„Doufám, že se podaří sportovní halu postavit a bude především pro nás. Za současných podmínek nemůžeme trénovat v takové míře, jak bychom chtěli. Lepší prostory potřebujeme i pro zápasy,“ řekl.

Budovu navrhl již oceněný architekt

Studii vypracoval architekt David Kudla. Není to jeho první práce pro město. Společně s kolegy navrhl podobu městské plavecké haly, která získala titul Stavba roku 2021 a další ocenění. Kromě dvou hřišť pro basketbal navrhl v hale i lezeckou stěnu a florbalové hřiště.

Radnice začala s přípravou soutěže na zpracovatele projektové dokumentace. Toho by chtěla vybrat v řádu měsíců a samotná studie by měla být v průběhu příštího roku. Termín stavby není znám, město bude muset totiž sehnat finanční prostředky.

Podle hrubého odhadu jde o 100 až 120 milionů korun podle současných cen stavebních materiálů a prací. Přesnější sumu určí až projektant. Samotnou akci pak musí ještě projednat zastupitelstvo.

V Žatci porota vybrala návrh španělských architektů. Ti kladli důraz na ekologii, převažuje dřevo a na střeše solární panely.

Novou sportovní halu chtějí stavět také v nedalekém Žatci. I tady má vyrůst na „zelené louce“. Město však zvolilo cestu architektonické soutěže, ve které porota vybrala návrh španělských architektů.

Ti kladli důraz na ekologii, převažuje dřevo a na střeše solární panely. Počítá se se zachytáváním dešťové vody a jejím dalším využitím. Hala by měla stát na jižním okraji města. O uskutečnění záměru však budou rozhodovat ještě zastupitelé.

Sportoviště má sloužit především basketbalistům, futsalistům či florbalistům, kteří v Žatci nemají své zázemí. Město počítá s investicí kolem čtvrt miliardy korun, ale jde o velmi hrubý odhad.