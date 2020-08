Situace v lounské Vagonce se dál přiostřuje, dohlížet musela i policie

Spor se rozhořel hned zkraje června po odkoupení areálu novým majitelem. Vagonka Louny si stěžuje, že se jí Traťová strojní společnost (TSS) snaží v užívání bránit. V pondělí dokonce poslala TSS své lidi do práce, dosavadní pronajímatel je však do areálu nevpustil.

„I přesto, že máme usnesení soudu, že nám TSS nemá jakkoliv narušovat nájemní vztah, minulý týden oznámila svým zaměstnancům, aby přišli do práce,“ postěžoval si ředitel Vagonky Louny Vojtěch Vágner

„Já ale přece nemohu dovolit, aby se nám po fabrice bezprizorně pohybovali lidé, kterým nemůžeme přidělovat práci. Do konce srpna jsme za areál zodpovědní, a kdyby se někomu něco stalo, šlo by to za námi,“ vysvětlil Vágner, proč nebyli zaměstnanci TSS do areálu vpuštěni.

Už od pondělního rána před areálem čekali pracovníci bezpečnostní agentury i několik příslušníků policie, která akci dozorovala. K žádnému konfliktu naštěstí nedošlo.

„Působili jsme tam hlavně z preventivních důvodů k zajištění pořádku. K žádnému protiprávnímu jednání nedošlo,“ sdělila mluvčí policie Ludmila Světláková.

„Je to nepříjemná situace, ale s většinou těch lidí jsem mluvil a oni to chápou. V zásadě přišli jen proto, aby měli podepsaný papír, že chtěli jít do práce, kvůli tomu, aby dál zůstali na 100 procentech výplaty,“ řekl Vágner s tím, že si podle něj TSS bere zaměstnance jako rukojmí.

„Jsem naštvaný. Nikdo nám nic neřekne, jen že máme přijít, ale přitom bylo jasné, že pracovat nebudeme. Podepsal jsem prohlášení, že jsem do práce přišel, a jdu zase domů,“ zlobil se jeden ze zaměstnanců, který si však nepřál být jmenován.

Firma TSS patří bratrům Peteru a Rudolfovi Šuškovým. Zkrachovalý areál vagonky koupili za 750 milionů, fakticky ho převzali na začátku června a hned od té doby jsou vztahy se stávajícím nájemcem vyhrocené. Vagonka Louny tu ale podle soudu smí do konce srpna dál vyrábět. TSS se k situaci nevyjádřila.