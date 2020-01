Převod za korunu České dráhy zamítly, Louny o ubytovnu usilují dál

V minulosti budovu státní podnik nabídl městu za více než 2,6 milionu korun. Radnice ale s odkupem za takovou částku nesouhlasila a zjišťovala, zda by byl možný bezúplatný převod za symbolickou jednu korunu.



„S Českými drahami jsme o tom jednali, ale zamítly to s tím, že se musejí chovat jako řádný hospodář,“ uvedl místostarosta Milan Rychtařík (ANO). Město si proto nechalo vypracovat nový cenový posudek, který stanovil hodnotu majetku na dva miliony korun.

„Oproti původní ceně je to pokrok. Pokud by město o odkup nestálo, je vysoká míra pravděpodobnosti, že by budovu mohl koupit obchodník s chudobou, čemuž chceme zabránit,“ doplnil Rychtařík.

Zástupci města budou nyní jednat se státním podnikem o konkrétních podmínkách. O tom, zda nakonec město budovu a pozemky skutečně koupí, budou znovu hlasovat zastupitelé.

„Schválením záměru jsme neřekli definitivně, že to kupujeme, ale je to krok k tomu, aby záměr České dráhy projednaly ve svých orgánech,“ doplnil starosta Pavel Janda (Pro Lepší Louny).